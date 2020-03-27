Калужанам старше 65 лет и людям с хроническими болезнями запретили выходить на улицу – постановление губернатора

В пятницу, 27 марта, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША подписал постановление правительства №234, согласно которому вводится режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Это требование будет действовать до особого распоряжения.

- С сегодняшнего дня и далее до особого распоряжения гражданам, достигшим возраста 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим соответствующие заболевания, необходимо соблюдать режим самоизоляции, - написал глава региона в социальных сетях. - Он должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц, либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

При этом режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников здравоохранения.

За указанными гражданами в период самоизоляции должно быть сохранено место работы.

Также Шапша поручил министерству труда и социальной защиты и министерству образования и науки области наладить работу добровольческих (волонтерских) организаций по предоставлению помощи указанным гражданам.

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Полный текст постановления:

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