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Страшная и ужасная вторая волна: калужский министр опроверг коронавирусные слухи

Екатерина Шевелева , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 21.08.2020 15:18 4 4361
Страшная и ужасная вторая волна: калужский министр опроверг коронавирусные слухи

Как мы уже писали, в пятницу, 21 августа, министр образования Калужской области Александр АНИКЕЕВ провел большую пресс-конференцию, посвященную началу учебного года, который стартует чуть больше, чем через неделю.

В частности, он опроверг коронавирусные слухи, порожденные ожиданиями второй волны пандемии.

- Масочный режим в школах обязаны будут соблюдать только работники пищеблоков, - сообщил министр. – Учителя и ученики смогут находиться в школе без масок. Если же они сами решат соблюдать масочный режим – никто им это не запретит. О переходе на дистанционное обучение ни с 1, ни с 20 сентября речь не идет. Уменьшать количество детей в классах, а также переводить школы на обучение в 2-3 смены мы не будем.

Педагоги старше 65 лет могут самостоятельно принять решение о соблюдении режима самоизоляции. В этом случае они будут проводить уроки дистанционно.

Министерство образования рекомендует школам временно отменить кабинетную систему, но это не касается таких предметов, как информатика, технология, а также лабораторных работ по химии или физике. Оборудование для демонстрационных опытов учителя смогут приносить с собой.

Кроме того, в школах отменят массовые мероприятия - межшкольные, городские и районные.

Ранее мы сообщали, что 20 августа в Калужской области зафиксирован самый большой за месяц прирост больных коронавирусом.

Тем временем

В вузах Калуги и области с 1 сентября вводят масочный режим. Подробности.

Екатерина Шевелева , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 21.08.2020 15:18 4 4361
Тэги: образование школа коронавирус александр аникеев
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