В Калужской области зафиксирован самый большой за месяц прирост больных коронавирусом

В Калужской области количество заразившихся коронавирусом достигло 7759, сообщили в четверг, 20 августа, в региональном оперативном штабе. За последние сутки болезнь подтвердили ещё у 31 калужанина. Это самый большой дневной прирост с 22 июля.

Выздоровели 47 человек. Общее число справившихся с болезнью на сегодня составляет 6512.

Новых смертей не зафиксировано. За весь период скончались 60 калужан.

Борьбу с вирусом продолжают 1187 пациентов. Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 250 (-7 к предыдущему дню),

Обнинск – 140 (-1),

Боровский район – 132 (+1),

Людиновский район – 116 (-2),

Малоярославецкий район – 68 (0),

Жуковский район – 62 (0),

Козельский район – 54 (-8),

Дзержинский район – 53 (+2),

Жиздринский район – 41 (0),

Сухиничский район – 38 (-4),

Кировский район – 36 (+1),

Бабынинский район – 30 (0),

Перемышльский район – 25 (+1),

Мещовский район – 18 (+2),

Спас-Деменский район – 18 (0),

Ферзиковский район – 17 (-3),

Юхновский район – 14 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Думиничский район – 11 (0),

Износковский район – 10 (0),

Тарусский район – 10 (+1),

Барятинский район – 8 (0),

Медынский район – 8 (+1),

Хвастовичский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области от регионального оперативного штаба на 20 августа 2020 года.

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