В Калужской области зафиксирован самый большой за месяц прирост больных коронавирусом

В Калужской области количество заразившихся коронавирусом достигло 7759, сообщили в четверг, 20 августа, в региональном оперативном штабе. За последние сутки болезнь подтвердили ещё у 31 калужанина. Это самый большой дневной прирост с 22 июля.
Выздоровели 47 человек. Общее число справившихся с болезнью на сегодня составляет 6512.
Новых смертей не зафиксировано. За весь период скончались 60 калужан.
Борьбу с вирусом продолжают 1187 пациентов. Ситуация по районам на сегодня такова:
- Калуга – 250 (-7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 140 (-1),
- Боровский район – 132 (+1),
- Людиновский район – 116 (-2),
- Малоярославецкий район – 68 (0),
- Жуковский район – 62 (0),
- Козельский район – 54 (-8),
- Дзержинский район – 53 (+2),
- Жиздринский район – 41 (0),
- Сухиничский район – 38 (-4),
- Кировский район – 36 (+1),
- Бабынинский район – 30 (0),
- Перемышльский район – 25 (+1),
- Мещовский район – 18 (+2),
- Спас-Деменский район – 18 (0),
- Ферзиковский район – 17 (-3),
- Юхновский район – 14 (0),
- Ульяновский район – 12 (0),
- Думиничский район – 11 (0),
- Износковский район – 10 (0),
- Тарусский район – 10 (+1),
- Барятинский район – 8 (0),
- Медынский район – 8 (+1),
- Хвастовичский район – 7 (0),
- Куйбышевский район – 5 (0),
- Мосальский район – 4 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области от регионального оперативного штаба на 20 августа 2020 года.
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