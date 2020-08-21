Общешкольные линейки пройдут только в малокомплектных школах

- Во всех школах Калужской области пройдут торжественные линейки, классные часы и уроки знаний, - заверил журналистов министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ на пресс-конференции 21 августа, которая была посвящена новому учебному году.

- Но есть нюансы, - пояснил Аникеев. - Общешкольные линейки смогут позволить себе только малокомплектные школы. В прочих учебных заведениях, чтобы избежать скученности, проведут несколько линеек в течение дня для ограниченного количества классов.

В крупных школах линейку проведут только для первоклассников и выпускников, а остальные ученики сразу проследуют в классы.

Родители в День знаний смогут присутствовать на праздничных линейках. Обязательные условия – маска и соблюдение социальной дистанции от детей. В классы родителей не допустят.

Ранее, напомним, в министерстве образования и науки Калужской области заявляли, что каждая школа самостоятельно определяет, как будут проходить линейки.

Тем временем

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