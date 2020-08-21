$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Образование

В школах Калужской области ограничат количество учеников на линейках 1 сентября

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.08.2020 11:19 0 1016
В школах Калужской области ограничат количество учеников на линейках 1 сентября

Как мы уже рассказывали, 1 сентября дети вернутся в школы Калужской области. Дистанционное обучение, введённое в марте из-за эпидемии коронавируса, осенью не планируется использовать.

Состоятся также и праздничные линейки 1 сентября. Однако пустят на них не всех.

– На 1 сентября для первоклассников разрешается присутствовать одному родителю и фотографу от класса на линейке, остальные за забором, - рассказал в «Народных новостях» на нашем сайте maksemss. – Хочется, чтобы не омрачали детский праздник этими ограничениями.

– Одиннадцатиклассников вообще не будет на линейке – у нас в школе линейка только для первых классов будет. Так что радуйтесь за забором, – написала в свою очередь янетакая.

Прокомментировать ситуацию мы попросили министерство образования и науки Калужской области.

- Мы просим школы, чтобы линейки прошли с меньшим количеством участников. Формат ограничений каждая школа определяет самостоятельно, - пояснили в Минобре.

То есть формат проведения 1 сентября определяет администрация конкретной школы.

Ранее, напомним, мы сообщали, что школьники не будут носить маски. Их обяжут использовать только студентов вузов.

Тем временем

6537 жителей Калужской области вылечились от коронавируса. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.08.2020 11:19 0 1016
Тэги: образование школа коронавирус народная новость
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Включите технологии в команду» — новая рекламная кампания «Ростелекома» в поддержку малого и среднего бизнеса
«Ростелеком» сделает дороги трех регионов ЦФО безопаснее
За общественным порядком в Мосальске следят камеры видеонаблюдения «Ростелекома»
МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»
2000 детских аудиокниг стали доступны на платформе "Ростелекома"
Сбербанк и МФЦ реализовали сервис безналичной оплаты госпошлин в Калужской области
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Тонкости выбора офисной мебели
Почему деревянные дома под ключ становятся популярными
Как пандемия повлияла на рынок российских букмекерских контор

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru