В школах Калужской области ограничат количество учеников на линейках 1 сентября

Как мы уже рассказывали, 1 сентября дети вернутся в школы Калужской области. Дистанционное обучение, введённое в марте из-за эпидемии коронавируса, осенью не планируется использовать.

Состоятся также и праздничные линейки 1 сентября. Однако пустят на них не всех.

– На 1 сентября для первоклассников разрешается присутствовать одному родителю и фотографу от класса на линейке, остальные за забором, - рассказал в «Народных новостях» на нашем сайте maksemss. – Хочется, чтобы не омрачали детский праздник этими ограничениями.

– Одиннадцатиклассников вообще не будет на линейке – у нас в школе линейка только для первых классов будет. Так что радуйтесь за забором, – написала в свою очередь янетакая.

Прокомментировать ситуацию мы попросили министерство образования и науки Калужской области.

- Мы просим школы, чтобы линейки прошли с меньшим количеством участников. Формат ограничений каждая школа определяет самостоятельно, - пояснили в Минобре.

То есть формат проведения 1 сентября определяет администрация конкретной школы.

Ранее, напомним, мы сообщали, что школьники не будут носить маски. Их обяжут использовать только студентов вузов.

Тем временем

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