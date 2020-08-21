6537 жителей Калужской области вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки ещё 25 человек вылечились от коронавируса. Общее число выздоровевших достигло 6537, сообщили KP40 в пятницу, 21 августа, в федеральном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 60 калужан.
На данный момент известно о 7759 заболевших. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.
По всей России за сутки выявили 4 870 случаев коронавируса. За весь период - 946 976. Из них вылечились 761 330, скончались – 16 189.
Ранее, напомним, мы сообщали, что в Калужской области зафиксирован самый большой за месяц прирост больных коронавирусом.
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