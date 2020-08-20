В школах Калужской области не будет масочного режима

В школах Калужской области не будет вводиться масочный режим. Об этом заявил глава региона Владислав Шапша.

- Друзья, поступает много вопросов по организации обучения в школах в новом учебном году. С 1 сентября наши дети сядут за парты, дистанционного обучения мы не планируем, - написал он в соцсетях. - Масочного режима для школьников тоже не будет. Вводятся дополнительные санитарные правила. При входе в здания будет проводиться обязательная термометрия, усилен дезинфекционный режим. В школах будут работать рециркуляторы воздуха, установлены санитайзеры.

Шапша отметил, что количество учеников в классе остается прежним. Планируется закрепить за каждым классом отдельный кабинет.

- Торжественные линейки в День знаний пройдут в привычном всем формате для всех классов, но с меньшим количеством участников, - подчеркнул он.

Калужане также могут задать свои вопросы министру образования и науки Калужской области Александру Аникееву. Прямой эфир с ним состоится в пятницу, 21 августа, в 14:30 в «ВКонтакте».