В Калуге выросло количество пациентов с коронавирусом

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 23 октября, в Калужской области подтвердились 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 11 117 человек.
За последние сутки выздоровели 86 пациентов. Всего с болезнью справился уже 8690 жителей региона.
В списке умерших по-прежнему 79 калужан. Новых смертей за последние сутки не зафиксировано.
На лечении остаются 2348 человек.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 октября 2020 года.
Напомним, накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился к жителям по ситуации с коронавирусом.
Для больных коронавирусом в нашем регионе подготовили 15 больниц.
Все школы Калужской области 2 ноября уйдут на каникулы.
В Обнинске с 21 октября запретили проведение культурно-массовых мероприятий.
А в Калуге минувшей ночью время ожидания скорой помощи возросло до 8 часов.
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