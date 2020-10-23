В Калуге выросло количество пациентов с коронавирусом

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 23 октября, в Калужской области подтвердились 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 11 117 человек.

За последние сутки выздоровели 86 пациентов. Всего с болезнью справился уже 8690 жителей региона.

В списке умерших по-прежнему 79 калужан. Новых смертей за последние сутки не зафиксировано.

На лечении остаются 2348 человек.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 933 (+12 к предыдущему дню),

Обнинск – 214 (-4),

Людиновский район – 168 (+1),

Боровский район – 163 (-1),

Кировский район – 116 (+6),

Дзержинский район – 100 (-1),

Медынский район – 100 (-3),

Козельский район – 85 (+1),

Жуковский район – 84 (+2),

Малоярославецкий район – 71 (+1),

Бабынинский район – 66 (+1),

Сухиничский район – 47 (0),

Жиздринский район – 34 (-1),

Мещовский район – 23 (0),

Перемышльский район – 21 (-1),

Спас-Деменский район – 18 (0),

Ферзиковский район – 17 (0),

Юхновский район – 17 (0),

Думиничский район – 15 (-1),

Ульяновский район – 13 (-1),

Тарусский район – 12 (0),

Износковский район – 11 (0),

Хвастовичский район – 7 (+2),

Барятинский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район - 2 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 октября 2020 года.

Напомним, накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился к жителям по ситуации с коронавирусом.

Для больных коронавирусом в нашем регионе подготовили 15 больниц.

Все школы Калужской области 2 ноября уйдут на каникулы.

В Обнинске с 21 октября запретили проведение культурно-массовых мероприятий.

А в Калуге минувшей ночью время ожидания скорой помощи возросло до 8 часов.

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