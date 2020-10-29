В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 29 октября

За последние сутки в Калужской области подтвердили еще 107 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 731.
Выздоровели еще 89 человек. Всего с болезнью справились 9046 калужан. Скончались 79 пациентов, новых смертей не зафиксировано.
В региональном оперативном штабе в четверг, 29 октября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.
На лечении остаются 2606 калужан.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 29 октября 2020 года.
Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 29 октября подписал постановление правительства о продлении режима повышенной готовности и масочного режима до 30 ноября.
Концерты в нашем городе продолжают переносить с осени на весну 2021 года.
Тем временем
В Калуге пропала 21-летняя девушка. Подробности.
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