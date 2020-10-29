В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 29 октября

За последние сутки в Калужской области подтвердили еще 107 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 731.

Выздоровели еще 89 человек. Всего с болезнью справились 9046 калужан. Скончались 79 пациентов, новых смертей не зафиксировано.

В региональном оперативном штабе в четверг, 29 октября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.

На лечении остаются 2606 калужан.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 1077 (+6 к предыдущему дню),

Боровский район – 202 (+9),

Людиновский район – 188 (+1),

Обнинск – 150 (-12),

Кировский район – 135 (+1),

Дзержинский район – 122 (+4),

Козельский район – 102 (+3),

Медынский район – 99 (-1),

Малоярославецкий район – 96 (+13),

Жуковский район – 92 (-3),

Бабынинский район – 79 (+2),

Сухиничский район – 56 (+3),

Жиздринский район – 35 (0),

Мещовский район – 32 (0),

Перемышльский район – 22 (+1),

Юхновский район – 21 (+1),

Спас-Деменский район – 20 (+1),

Ферзиковский район – 17 (-1),

Думиничский район – 13 (-1),

Износковский район – 10 (-2),

Тарусский район – 9 (-1),

Ульяновский район – 9 (-2),

Хвастовичский район – 7 (-3),

Барятинский район – 6 (-1),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район - 2 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 29 октября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 29 октября подписал постановление правительства о продлении режима повышенной готовности и масочного режима до 30 ноября.

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