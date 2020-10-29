В Калуге еще четыре концерта перенесли на 2021 год

Запланированные в Калуге на осень концерты продолжают переносить на 2021 год.
В четверг, 29 октября, стало известно, что на сцене «Арены КТЗ» не выступят в ближайшее время Лариса Рубальская, группа DaBro, Андрей Бебуришвили и Слава.
Пока эти концерты запланированы на весну-осень 2021 года.
На прошлой неделе, напомним, мы рассказывали, что выступление в Калуге отменила группа «Машина времени». А Александр Розенбаум, «Чайф» и Кристина Орбакайте отложили концерты на полгода.
На данный момент в Калужской области нет полного запрета на проведение массовых мероприятий. Однако на концертах и спектаклях могут быть заняты только 50% мест.
При этом, как рассказывали нам ранее организаторы, у зрителей сейчас слабый интерес даже к известным артистам. Кто-то не хочет находиться в толпе, у других нет денег.
Существует также и вероятность, что массовые мероприятия могут вовсе временно запретить. С 29 октября, напомним, на спортивные соревнования в регионе перестали пускать зрителей. А филармония просит калужан не приносить цветы.
За последние сутки в Калужской области подтвердили 107 новых случаев коронавируса.
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