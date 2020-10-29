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В Калуге еще четыре концерта перенесли на 2021 год

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 29.10.2020 14:26 3 1122
В Калуге еще четыре концерта перенесли на 2021 год

Запланированные в Калуге на осень концерты продолжают переносить на 2021 год.

В четверг, 29 октября, стало известно, что на сцене «Арены КТЗ» не выступят в ближайшее время Лариса Рубальская, группа DaBro, Андрей Бебуришвили и Слава.

Пока эти концерты запланированы на весну-осень 2021 года.

На прошлой неделе, напомним, мы рассказывали, что выступление в Калуге отменила группа «Машина времени». А Александр Розенбаум, «Чайф» и Кристина Орбакайте отложили концерты на полгода.

На данный момент в Калужской области нет полного запрета на проведение массовых мероприятий. Однако на концертах и спектаклях могут быть заняты только 50% мест.

При этом, как рассказывали нам ранее организаторы, у зрителей сейчас слабый интерес даже к известным артистам. Кто-то не хочет находиться в толпе, у других нет денег.

Существует также и вероятность, что массовые мероприятия могут вовсе временно запретить. С 29 октября, напомним, на спортивные соревнования в регионе перестали пускать зрителей. А филармония просит калужан не приносить цветы.

За последние сутки в Калужской области подтвердили 107 новых случаев коронавируса.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 29.10.2020 14:26 3 1122
Тэги: общество культура коронавирус здравоохранение
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