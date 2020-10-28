В Калужской области запретили проводить футбольные матчи со зрителями

Поединок 13 тура первенства Профессиональной футбольной лиги между футбольным клубом «Калуга» и белгородским «Салютом» 29 октября пройдет без зрителей.

Футбольный клуб «Калуга» ссылается на некое постановление правительства Калужской области, согласно которому все спортивные мероприятия в регионе проводятся без зрителей. Хотя сам документ официально на данный момент не опубликован.

Встреча начнется в 14:00. Трансляция матча будет доступна на официальном сайте клуба.

В 2 часа дня стартует и поединок в Обнинске. «Квант» принимает лидера турнира – раменский «Сатурн». Этот матч болельщики также увидят только на официальном сайте обнинского клуба. Встреча пройдет без зрителей.

Напомним, что после 12 тура футбольный клуб «Калуга» идет на 7 месте, а «Квант» занимает 10 позицию в турнирной таблице.

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