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Концерты Александра Розенбаума и Кристины Орбакайте в Калуге перенесли на 2021 год

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.10.2020 12:06 0 394
Концерты Александра Розенбаума и Кристины Орбакайте в Калуге перенесли на 2021 год

В Калуге в нынешнем году не состоятся запланированные концерты Александра Розенбаума и Кристины Орбакайте. Их перенесли на 2021 год по инициативе организаторов, сообщили KP40 в четверг, 22 октября, в Калужской областной филармонии.

Народный артист России Александр Розенбаум должен был представить программу «Мы живы» 22 октября. Теперь концерт запланирован на 21 февраля 2021 года. Все купленные билеты будут действительны.

Выступление Кристины Орбакайте также сдвигается на следующий год. Она должна была приехать в Калугу еще 25 марта, а потом концерт перенесли на 29 октября. Новая дата пока не называется.

Накануне «Арена КТЗ» сообщила, что концерт группы «Машина времени» отменён.

Шоу «Под дождем. Нам 10 лет» перенесено на 22 декабря 2020 года.

Концерт «Radio Queen. Шоу «Богемская рапсодия» перенесен на 18 марта 2021 года.

Концерт «Чайф» перенесен на 7 апреля 2021 года.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что в Калуге организаторы отменяют концерты из-за слабого зрительского интереса.

На данный момент, напомним, из-за распространения коронавируса в Калужской области на концертах должно быть свободно 50% мест.

В то же время в Обнинске с 21 октября полностью запретили проведение культурно-массовых мероприятий.

За последние сутки в Калужской области выявили 95 новых случаев заболевания коронавирусом.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что стоит готовиться к тому, что количество пациентов с коронавирусом в Калужской области не будет снижаться. Для зараженных готовят новые койки.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.10.2020 12:06 0 394
Тэги: культура александр розенбаум кристина орбакайте
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