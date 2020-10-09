В Калуге начали отменять концерты

Эпидемия коронавируса нанесла значительный урон концертной индустрии. Весной, в разгар сезона, все залы закрыли, и зрители полноценно не вернулись до сих пор.

В Калужской области, напомним, массовые мероприятия разрешили проводить в конце лета. При этом количество зрителей в залах ограничено. Можно продавать билеты лишь на половину имеющихся кресел, все должны быть в масках, сидеть через одного.

Но даже в подобных условиях не все места раскупаются. Как рассказали KP40 организаторы концертов из Калуги, на многие мероприятия зрители не идут:

- Ни один из новых, не перенесенных, концертов не собирает даже 30%.

Музыканты вновь начали отменять или переносить свои выступления.

Так, концерт группы «Горшенев» переносится на 12 февраля 2021 года.

Группа «Операция Пластилин» не приедет из-за сложной ситуации с коронавирусом.

- Поскольку эпидемиологическая обстановка в регионе не позволяет провести запланированный 1 ноября концерт группы «Операция Пластилин» в Калуге, мы вынуждены отменить его, - написали артисты на своей странице в «ВКонтакте». - К сожалению, в ближайшее время организовать концерт в вашем городе не представляется возможным.

Как отмечают калужские организаторы, у них была надежда, что в сентябре разрешат полную рассадку. Но уже теперь понятно, что из-за второй волны коронавируса нормальная концертная деятельность начнется не раньше следующего года.

В филармонии отмечают, что зрители неохотно покупает билеты заранее.

В Калужской областной филармонии нам рассказали, что за последний месяц было несколько аншлагов, отмен не было, только два переноса коммерческих мероприятий по инициативе организаторов.

В то же время в филармонии отмечают, что на конец октября-ноябрь калужане не очень активно покупают билеты, опасаясь, что мероприятия могут быть отменены.

Драматический театр должен открыться после ремонта 13 ноября.

Калужский областной драматический театр пока не начал сезон. Напомним, во время карантина в здании театра начался ремонт. Завершить его обещают только в ноябре. Пока открытие сезона запланировано на 13 ноября, но билеты ещё не продаются.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Вы посещаете массовые культурные мероприятия после отмены самоизоляции? Пишите в комментариях!