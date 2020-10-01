В калужском драмтеатре назвали дату открытия нового сезона

В Калужском драматическом театре продолжается масштабный ремонт. На днях с фасада здания убрали строительные леса.

Как сообщил директор театра Александр КРИВОВИЧЕВ, открытие нового сезона предварительно запланировано на пятницу, 13 ноября. В этот вечер должны показать премьеру спектакля «Три мушкетёра».

Напомним, театр в Калуге закрылся для зрителей из-за эпидемии коронавируса в марте нынешнего года. Карантин плавно перетек в ремонт. Поэтому спектаклей в драмтеатре нет уже более полугода.

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