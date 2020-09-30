45 миллионов хочет потратить Калуга на себя новогоднюю

Городская управа Калуги объявила открытый конкурс по поиску подрядчика, который украсит город и превратит его в Новогоднюю столицу России. Цена вопроса – 45 миллионов 568 тысяч рублей.

В техзадании опубликованы эскизы украшений, которые появятся на улицах города к новогодним праздникам. Это и «Жемчужная россыпь», и «Новогоднее окно», и «Звёздный патруль», и «Сладкий конёк», и «Замок в облаках», и «Волшебный тоннель» ,и «Звёздный компас».

Ещё будут смешарики, бельчата, мишутки, хлопушки, «парады планет», конструкции «Сияние», 15 «звёздных волн» и 19 светящихся снеговиков.

Напомним, что в этом году Калуга станет Новогодней столицей России. В новогоднем оформлении города хотели использовать графические образы советской космонавтики, стиль новогодних открыток 60-х годов прошлого века с дополнением современных графических решений.