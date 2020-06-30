Назад в СССР: какой новогодней столицей станет Калуга

В понедельник, 29 июня, на планёрке в городского управе представили дизайн-концепцию празднования Нового года-2021. Напомним, Калуга станет восьмой Новогодней столицей России.

- Для нас очень важно, что мероприятия, связанные с Новогодней столицей, вписываются в череду очень важных, юбилейных праздников, - отметил, представляя концепцию праздника, заместитель городского головы Алексей КОМОВ. - Следующий год для мира, для нас, для страны - это год полёта первого человека в космос. Для нас – 650-летние Калуги, поэтому логично было взять космическую тему для Новогодней столицы — колыбели космонавтики.

Поскольку Гагарин полетел в космос в 1961 году, оформить город решили в стиле шестидесятых.

- Стилистика оттепели, связанная с молодостью, с прогрессом была взята нами за основу, - объяснил Комов. - Были разработаны целые линейки шрифтовых композиции, графических материалов, каскад изображений, чтобы их использовать в городском пространстве.

Одним из главных символов праздника станет логотип снежинки. Но и она в Калужской области будет космической.

- Мы в неё вписали спутник. Сделали её в стилистике неоновых конструкций, которые были так популярны в советское время, - презентовал изображение Комов.

Развлекать калужан и гостей города будут как на традиционных площадках – Старом торге, в Гостином дворе, Городском парке, на Театральной площади, скверопарке, так и на новых – у Музея космонавтики и на набережной Яченского водохранилища.

- Следующий год ознаменован долгожданным вводом музея. Первым пилотным запуском будет территория, организованная внутри музейного пространства, - отметил Комов.

По его словам, площадка у строящегося музея станет главной. Именно здесь состоится закрытие проекта и передача символа праздника – Снежинки – следующей новогодней столице – Нижнему Новгороду.

Здесь же будет установлена необычная ёлка со светодиодными экранами. Подобные ёлки уже появлялись в Самаре и Красноярске.

- Ёлки становятся масштабными арт-объектами на всё время праздников. На конструкциях появляются и традиционные новогодние узоры и надписи, и уникальные орнаменты, и сюжетные анимационные изображения, отражающие специфику и символы региона, - говорится в презентации.

Открывать праздник будут на Старом Торге. Там состится парад Дедов Морозов и Снегурочек, в Центральном парке должна появиться ледяная горка и пройти праздник русского валенка, конкурс на лучший костюм «Снеговик Снеговиков» и легкоатлетический Новогодний забег. В скверопарке покажут огненно-пиротехническое шоу «Шаманы», здесь же собираются устраивать катания на оленях и собаках. Театральная площадь станет местом всевозможных акций и театральных представлений.

Комов рассказал, что по традиции у Новогодних столиц должны быть не только логотипы, но и герои праздника.

Он предложил четырёх персонажей - Учёный, Мастерица, Спортсмен и Хозяюшка.

- Для нас важно, чтобы всё было прошито единым стилем. Чтобы наш праздник прошёл не как вспышка, а оставил после себя воспоминание зримые, достаточно осязаемые, которые мы могли бы в дальнейшем использовать в том числе и для 650-летия Калуги.

По словам главного архитектора, специально к празднику будет выпущена одежда с логотипами Новогодней столицы. В едином стиле будет украшен не только город, но и кафе и рестораны.

- Любой бизнес-торговый, ресторанный, гостиничный, красиво украсивший свой фасад и готовый к приёму гостей, автоматически становится партнёром праздника и получает специальную наклеечку, - отмечается в презентации.

Врио городского головы Дмитрий Денисов считает, что проведение такого праздника – это ещё одна возможность поддержать предпринимателей, который сейчас находятся в сложном положении.

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