Рязань передала Калуге символ новогодней столицы - «Хрустальную снежинку»

Перед церемонией вручения чиновникам провели экскурсию по центру города и по Новогодней деревне.

Регалию получали исполняющий полномочия Городского Головы Дмитрий Денисов, заместитель Губернатора Константин Горобцов и министр культуры Павел Суслов. Передавал символ новогодней столицы - бывший мэр Калуги, а ныне губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Во вторник, 7 января, в Рязани калужской делегации вручили «Хрустальную снежинку» - переходящий символ новогодней столицы России, сообщила пресс-служба областного Правительства.

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