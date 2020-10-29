Из-за коронавируса на концертах в Калуге запретили дарить артистам цветы

Министерство культуры Калужской области в четверг, 29 октября, сообщило о новых правилах, которые будут действовать в Калужской областной филармонии и музее изобразительных искусств в связи с распространением коронавирусной инфекции.
На концерты в филармонию просят не приносить цветы.
- Мы благодарны вам за выражение признательности артистам цветами и подарками! – говорят организаторы. - Однако в настоящее время в целях соблюдения мер безопасности убедительно просим не приносить букеты и пр. на концерты, поскольку контакты с артистами и перемещения по залу будут ограничены.
В филармонии также напоминают про обязательное ношение масок. На входе температуру тела всех зрителей проверяю тс помощью тепловизора.
В музей также не пустят без маски, а также с высокой температурой. Там не принимают больше 5 человек одновременно и не выдают аудиогиды.
На какой срок введены подобные ограничения, пока не уточняется.
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