Из-за коронавируса на концертах в Калуге запретили дарить артистам цветы

Министерство культуры Калужской области в четверг, 29 октября, сообщило о новых правилах, которые будут действовать в Калужской областной филармонии и музее изобразительных искусств в связи с распространением коронавирусной инфекции.

На концерты в филармонию просят не приносить цветы.

- Мы благодарны вам за выражение признательности артистам цветами и подарками! – говорят организаторы. - Однако в настоящее время в целях соблюдения мер безопасности убедительно просим не приносить букеты и пр. на концерты, поскольку контакты с артистами и перемещения по залу будут ограничены.

В филармонии также напоминают про обязательное ношение масок. На входе температуру тела всех зрителей проверяю тс помощью тепловизора.

В музей также не пустят без маски, а также с высокой температурой. Там не принимают больше 5 человек одновременно и не выдают аудиогиды.

На какой срок введены подобные ограничения, пока не уточняется.

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