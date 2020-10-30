$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Образование

В Калужской области 13 классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 30.10.2020 08:53 0 980
В Калужской области 13 классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

В Калужской области 13 классов в шести школах переведены на дистанционное обучение из-за выявления коронавирусной инфекции у учеников. В четверг, 29 октября, на заседании оперативного штаба об этом заявил министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ.

Еще три класса в трех школах ушли на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ.

Как мы ранее рассказывали, школьный класс переводят на дистанционное обучение, если в нем выявлено минимум три случая ковида.

- Кроме того, Александр Аникеев сообщил, что поручение губернатора о привлечении к учебному процессу студентов в случае необходимости выполнено, - сообщает правительство области. - После выхода школ с каникулярного периода будет проанализирована ситуация с заболеванием коронавирусом, ОРВИ и гриппом среди учителей. Для замещения выбывших из учебного процесса педагогов будут привлечены учащиеся КГУ имени К.Э. Циолковского. Договоренность по этому вопросу с ректором высшего учебного заведения достигнута.

Напомним, 2 ноября все школы Калужской области уйдут на каникулы.

На этой неделе женщина из Калуги обратилась к главе региона с просьбой ввести дистанционное обучение по всей области. Однако в минобре придерживаются другой точки зрения.

Вечером 29 октября губернатор Владислав Шапша также заявил о введении новых ограничений из-за коронавируса. Посетителей ночных заведений будут регистрировать.

Тем временем

В Калуге нашли живой пропавшую 21-летнюю девушку. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 30.10.2020 08:53 0 980
Тэги: образование коронавирус александр аникеев владислав шапша здравоохранение статистика
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужская область присоединилась к программе Ростсельмаш
МегаФон инвестирует 6 млрд руб. в разработку системы спутниковой передачи данных
МегаФон становится совладельцем видеосервиса START
Банк «Открытие»: добро пожаловать в новый офис в Обнинске!
Сбербанк начал выплату дивидендов акционерам
Специалисты Калугаэнерго перевыполнили годовой план по ремонту ВЛ за 9 месяцев 2020 года
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Игры для веселого досуга в интернет магазине
Установка системы автополива
Изготовление объемных букв

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru