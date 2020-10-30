В Калужской области 13 классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

В Калужской области 13 классов в шести школах переведены на дистанционное обучение из-за выявления коронавирусной инфекции у учеников. В четверг, 29 октября, на заседании оперативного штаба об этом заявил министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ.

Еще три класса в трех школах ушли на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ.

Как мы ранее рассказывали, школьный класс переводят на дистанционное обучение, если в нем выявлено минимум три случая ковида.

- Кроме того, Александр Аникеев сообщил, что поручение губернатора о привлечении к учебному процессу студентов в случае необходимости выполнено, - сообщает правительство области. - После выхода школ с каникулярного периода будет проанализирована ситуация с заболеванием коронавирусом, ОРВИ и гриппом среди учителей. Для замещения выбывших из учебного процесса педагогов будут привлечены учащиеся КГУ имени К.Э. Циолковского. Договоренность по этому вопросу с ректором высшего учебного заведения достигнута.

Напомним, 2 ноября все школы Калужской области уйдут на каникулы.

На этой неделе женщина из Калуги обратилась к главе региона с просьбой ввести дистанционное обучение по всей области. Однако в минобре придерживаются другой точки зрения.

Вечером 29 октября губернатор Владислав Шапша также заявил о введении новых ограничений из-за коронавируса. Посетителей ночных заведений будут регистрировать.

Тем временем

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