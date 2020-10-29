В Калуге нашли живой пропавшую 21-летнюю девушку

27 октября в Калуге пропала 21-летняя девушка. Как мы уже рассказывали, она ушла из дома с собакой и не вернулась. О поисках днем в четверг сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

В социальных сетях одна из калужанок написала, что видела пропавшую с собакой на улице Кирова. Еще спустя час волонтеры подтвердили, что девушка найдена живой.

Где она провела двое суток, пока не сообщается.

Отметим, что эта же девушка пропадала в ноябре 2019 года. Тогда ее также быстро нашли.

Тем временем

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