В Калуге нашли живой пропавшую 21-летнюю девушку

27 октября в Калуге пропала 21-летняя девушка. Как мы уже рассказывали, она ушла из дома с собакой и не вернулась. О поисках днем в четверг сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
В социальных сетях одна из калужанок написала, что видела пропавшую с собакой на улице Кирова. Еще спустя час волонтеры подтвердили, что девушка найдена живой.
Где она провела двое суток, пока не сообщается.
Отметим, что эта же девушка пропадала в ноябре 2019 года. Тогда ее также быстро нашли.
Тем временем
В Калужской области ввели новые ограничения из-за коронавируса. Подробности.
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