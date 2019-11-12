20-летняя девушка пропала в Калуге

В понедельник, 11 ноября, в Калуге пропала 20-летняя София СТЕБЛЕНКО. Она может нуждаться в медицинской помощи, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка

Была одета: черная куртка удлиненная, зеленая водолазка, темно-синие брюки, черные полусапожки на высокой подошве, белая шапка.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.