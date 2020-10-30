За сутки в Калужской области три человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 101 случай заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 832, сообщили KP40 в пятницу, 30 октября, в федеральном оперативном штабе.

Еще 53 человека вылечились от COVID-19 в нашем регионе. Всего с болезнью справились 9 099 жителей Калужской области. Лечится продолжает 2651 калужанин.

Также зафиксировано три новые смерти. В списке жертв теперь 82 калужанина.

По всей России за последние сутки выявили 18 283 новых случая коронавируса. Это самый высокий показатель за весь период пандемии. За все время - 1 599 976. Вылечились – 1 200 560, умерли – 27 656.

Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 30 октября 2020 года.

Напомним, с 28 октября Роспотребнадзор обязал всех носить маски в лифтах и на парковках.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что ночные заведения пока закрывать не будут.

На данный момент в Калужской области 13 классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Тем временем

В Калужской области осталось 30% свободных коек для больных коронавирусом. Подробности.

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