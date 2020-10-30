Стали известны подробности о трех новых жертвах коронавируса в Калужской области

В пятницу, 30 октября, в Калужской области подтвердили три новые смерти от коронавируса. В списке жертв теперь 82 жителя региона.

Региональный оперативный штаб сообщил подробности об умерших. Это 75-летний житель Боровского района, а также два человека из Калуги - 52 и 80 лет.

Напомним, за последние сутки выявили 101 новый случай. Общее количество зараженных ковидом в нашем регионе выросло до 11 832. Вылечились из них 9099. На лечении остается 2651 человек.

30 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал новое постановление правительства, которое с 1 ноября возвращает режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями.

Все школы Калужской области уходят на каникулы. На данный момент 13 классов переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса.

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