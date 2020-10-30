Что говорят калужане через месяц после транспортной революции

В самом начале этого месяца, 1 октября, в Калуге стартовала реформа пассажирских перевозок. Напомним: все маршруты на север Калуги забрали у частников и отдали «Управлению калужского троллейбуса». Теперь калужан возят красные автобусы средней и большой вместимости.

Поначалу эта инициатива встретила много критики. В первые дни калужане ворчали и жаловались, а власти реагировали и исправлялись.

С тех пор прошел месяц. Времени, чтобы оценить нововведения, прошло достаточно и мы пришли на остановку у Дома быта, чтобы поинтересоваться у калужан, какие у них впечатления от реформы? Стало ли хуже или лучше? Или ничего не изменилось?

Вот что нам ответили.

Ирина, техник:

Почувствовала изменения. Стало только хуже. Автобусы забиты битком. Особенно с утра. В этих маленьких красных автобусах всего 19 мест. Только разве задняя площадка появилась, но если туда заходит мама с ребенком, то ей придется всю дорогу стоять, присесть негде. Видно по количеству народа на остановке, что чаще автобусы ходить не стали.

Сергей, журналист:

Я редко езжу. Пользовался новыми красными автобусами, в принципе удобно, но в часы пик очереди тут очень большие, как было и всегда.

Галина, специалист по охране труда:

Стало хуже уезжать из центра. Хотя я очень довольна, что остановку для 95 маршрута на Доме Быта сделали сквозной. А если подводить какие-то итоги месяца, очень сложно.

Ирина, IT-сотрудник:

Стало в разы хуже, потому что автобуса не дождешься. Они маленькие, а народу набивается очень много. С детской коляской вообще никуда не войдешь. Это нереально.

Сергей, электромонтер:

Я работаю в районе Спички, а живу на Кубяке. Если раньше добирался за 40-45 минут, то сейчас больше часа. Стало хуже.

Сати, переводчица:

Я больше стала проводить времени на остановке. Жду 93 автобус очень долго. Не то, чтобы стало хуже, но наши маршрутки вообще по времени плохо работают.

Елена, учитель:

Ужасно. Поменялась вся моя жизнь. Очень сложно уехать с Байконура, маршрутки все битком. Приходится стоять всю дорогу. Естественно, если заходят люди пожилого возраста, хочется встать и уступить место. Это хорошо. Но стоять 40 минут в автобусе мне, например, сложно. Удовольствия от этого никакого. Можно, конечно, находить выходы из ситуации. Я знаю расписание 93 автобуса. Поэтому легче уехать. Но есть и другая проблема. Я специально посмотрела, большие новые красные автобусы вмещают 108 человек. В час пик люди там на головах стоят. О какой безопасности от коронавируса мы говорим?

Татьяна, медицинский работник:

Стало намного хуже. Раньше можно было уехать за пару минут, сейчас 15 минут точно проведешь на остановке.

Феруза, кондитер:

Народа на остановке много. Никаких изменений в лучшую сторону я не почувствовала. Утром на 93 автобусе еще можно уехать, а вечером из центра – очень тяжело.

Дмитрий, специалист технической поддержки:

Стало лучше. Потому что добавили автобусов на маршрутах, также увеличилась их вместимость. Добраться до места назначения стало быстрее.

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