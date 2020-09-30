«Транспортная революция» начинается: что 1 октября ждёт калужан из северных районов

1 октября в Калуге стартует первый этап реализации новой схемы движения городского транспорта. Систему пассажироперевозок северного направления ждут глобальные изменения.

На прошлой неделе ­чиновники распространили пресс-­релиз, в котором подробно ­расписали, что ждёт ­жителей ­северных районов Калуги с 1 октя­бря. ­Мы внимательно изучили этот документ и делимся его содержимым с вами.

Что с маршрутами?

С 1 октября планируют оптимизировать восемь автобусных маршрутов: № 2, 9, 17, 95, 97(м), 97(с), 98, 99.

Теперь они будут выглядеть так ( прим.ред. - (л) означает «льготный»):

№ 2(л) : «Терепец — ​ул. Баррикад — ​парк им. К. Э. Циолковского». Маршрут будет ­пере­направлен с ул. Московской на ул. Ленина через ул. Баррикад.

: «Терепец — ​ул. Баррикад — ​парк им. К. Э. Циолковского». Маршрут будет ­пере­направлен с ул. Московской на ул. Ленина через ул. Баррикад. № 9(л): «ул. Кирова — ​пос. Северный —­ ​ул. Светлая». Автобус будет начинать движение от посёлка Северный и далее по маршруту через микрорайон Кубяка без заезда в Канищево.

«ул. Кирова — ​пос. Северный —­ ​ул. Светлая». Автобус будет начинать движение от посёлка Северный и далее по маршруту через микрорайон Кубяка без заезда в Канищево. № 17(л): «ул. Кирова — ​ул. Билибина — ​Терепец». Маршрут будет проходить через ул. Билибина.

«ул. Кирова — ​ул. Билибина — ​Терепец». Маршрут будет проходить через ул. Билибина. № 90(л): «пос. Северный — ​Дубрава». Автобус будет осуществлять движение до Дубравы с заездом в микрорайон Кубяка.

«пос. Северный — ​Дубрава». Автобус будет осуществлять движение до Дубравы с заездом в микрорайон Кубяка. № 95(л): «Швейная фабрика — ТРЦ «Торговый квартал» — ​пос. Северный». Автобус будет начинать движение от посёлка Северный и далее по маршруту через микрорайон Кубяка.

«Швейная фабрика — ТРЦ «Торговый квартал» — ​пос. Северный». Автобус будет начинать движение от посёлка Северный и далее по маршруту через микрорайон Кубяка. № 97(л): «Швейная фабрика — ​ул. Ленина — ​пос. Северный — ​д. Канищево». Маршрут будет перенаправлен с ул. Московской на ул. Ленина.

«Швейная фабрика — ​ул. Ленина — ​пос. Северный — ​д. Канищево». Маршрут будет перенаправлен с ул. Московской на ул. Ленина. № 98(л): «Сквер Медицинских сестёр — ​д. Лихун — ​д. Григоровка». Часть рейсов будет осуществляться с заездом в деревню Григоровка.

Что с транспортом?

Общее количество автобусов сократится на 18 единиц, но их вместимость станет больше. Это, по мнению властей, позволит уменьшить нагрузку на улично-­дорожную сеть города и увеличить её пропускную способность, повысить интенсивность дорожного движения и его безопасность.

Сокращение количества транспорта не отразится на качестве предоставления транспортных услуг, уверяют чиновники.

Помимо оптимизированных автобусных маршрутов северное направление будут обслуживать:

29 троллейбусов по маршрутам № 2, 5, 6, 9, 17.

Льготные пригородные автобусы № 64(л) и № 91(л), ​два автобуса большой и средней вместимости.

Автобусы без предоставления права льготного проезда № 90 и № 93, 12 микроавтобусов.

В общей сложности северное направление будут обслуживать 102 единицы транспортных средств: 73 автобуса и 29 троллейбусов.

Что с расписанием?

Транспорт будет осуществлять движение по чёткому, пред­усмотренному контрактом и утверждённому расписанию. Не будет «гонок» на маршрутах, подвергающих риску жизнь и здоровье пассажиров. Так считают в горуправе.

Интервал движения общественного транспорта северного направления в среднем составит 3–7 минут, в межпиковое и вечернее время — 10–20 минут.

Сегодня интервал на 1–2 минуты меньше.

Что с льготами?

Льготные категории граждан смогут воспользоваться правом льготного проезда на любом автобусе северного направления. Сейчас это право предоставлено только в троллейбусах и на пригородных автобусных маршрутах.

Автобусы северного направления оборудованы системой видеонаблюдения и автоматизированной системой оплаты проезда — ​АСОП, то есть проезд можно будет оплатить картой. В настоящее время данная система стоит только в муниципальном общественном транспорте, ​всё в тех же троллейбусах и пригородных автобусах.

Новые автобусы оборудованы для перевозки инвалидов и инвалидов-­колясочников.

Что с контролем?

В настоящее время рычаги воздействия на перевозчиков минимальны, утверждают чиновники. С 1 октября перевозить людей будут на основании муниципального контракта с жёсткими условиями.

В нём прописаны ­чёткие требования к ­осуществлению регулярных перевозок пассажиров, а именно: соблюдение графиков движения, схем движения, санитарных норм и правил, бесперебойная работа системы ГЛОНАСС ­и так далее. При нарушении этих условий перевозчиков будут штрафовать.

Минимальное количество водителей для обслуживания северного направления уже принято на работу в МУП ГЭТ «УКТ». Но их набор продолжается.

С 1 октября гордские власти обещают проводить постоянный­ мониторинг работы общественного транспорта ­на северном направлении. По его итогам возможна корректировка расписания, схем маршрутов, а также количества автобусов.

Количество транспорта

Было Стало Автобусы 77 единиц:

30 микроавтобусов­ ­­(17 местных);

47 автобусов ПАЗ (45 местных). 59 единиц:

19 автобусов (110 местных);

40 автобусов (52 местных). Общая вместимость 2625 мест 4170 мест

Интервалы движения транспорта по микрорайонам

Микрорайон Маршруты транспорта Интервал движения Посёлок Северный троллейбусы № 5, 6, 9 (22 троллейбуса);

автобусы № 9(л), 64(л), 90, 90(л), 91(л), 93, 95(л), 97(л), 98(л) ­(59 автобусов большой, средней и малой вместимости). в часы пик — ​3–5 минут,

в межпиковое и вечернее время — ​7–10 минут Микрорайон Кубяка троллейбусы № 5, 6, 9 (22 троллейбуса);

автобусы № 9(л), 64(л), 90, 90(л), 95(л) (31 автобус большой и средней вместимости). в часы пик — ​5 минут,

в межпиковое и вечернее время — ​10 минут Деревня Канищево автобус 97(л). в часы пик — ​5 минут,

в межпиковое и вечернее время — ​10–15 минут. Улица Светлая автобус № 9(л). в часы пик — ​7–10 минут,

в межпиковое и вечернее время — ​15–20 минут. Микрорайон Терепец троллейбусы № 2, 17 (7 троллейбусов);

автобусы № 2(л), 17(л) (12 автобусов средней вместимости) в часы пик — ​5–7 минут,

в межпиковое и вечернее время — ​15–20 минут.

От редактора

Главный редактор «Калужского перёкрестка» Владимир ИВКИН.

Я пользуюсь общественным транспортом ежедневно по несколько раз. И о том, что после внедрения новой системы пассажироперевозок калужанам будет только лучше, слышу от чиновников разного уровня уже года полтора. Правда, сомнения в том, что будет именно так, никак не хотят покидать мою фоманеверующую душу, несмотря ни на убедительность слов, ни на ранг людей, их говорящих.

Во-первых, потому что негативный опыт попыток «сделать лучше», предпринятых в прошлые годы, никуда не делся.

Во-вторых, проектировщики, которые прорабатывали новую схему, уже успели показать себя не с самой лучшей стороны в Ялте, о чём мы писали на наших страницах ещё в 2018 году (№ 17 от 27 апреля, см. на сайте по ссылке www.kp40.ru/voron). Напомним: уже через месяц ­после нововведений из-за народного возмущения ялтинским властям пришлось откатывать изменения назад.

В-третьих, я всё никак не могу взять в толк, как может стать лучше, если ухудшаются два самых важных для пассажиров параметра? Ведь что для нас самое главное? Правильно, стоять на остановке как можно меньше и ехать с комфортом, то есть сидя.

При этом интервал движения увеличивается, то есть находиться на остановке будем дольше, а число автобусов уменьшается, значит на остановке будет гораздо большее количество людей, чем сейчас.

С последним ещё можно поспорить: ​сегодня тоже стоит паре-тройке водителей не выйти в рейс в часы пик, как маршрутки и автобусы забиваются людьми битком. Так что более высокая вместимость, действительно, может сделать проезд комфортнее. Но вот вопрос об увеличении интервалов движения никуда не девается.

— Одна-две минуты ничего не решают, люди быстро привыкнут, — ​заявил как-то один чиновник.

— Ну-ну, — ​подумал я в ответ. — ​Попробуй постоять на наших супер-пупер «удобных» остановках в проливной дождь и ветродуй лишние пару минут. Посмотрю я, как быстро ты привыкнешь.

Вместе с тем, конечный результат всё же надо оценивать, взвесив все плюсы и минусы, которые принесёт городу реформа. И без вашей помощи, дорогие читатели, тут никак не обойтись. Не знаю как вы, а я ни капли не верю, что чиновники способны считать себе в минус.

Так что с 1 октября ждём ваших откликов на тему, стало ли лучше с пассажирскими перевозками на северном направлении? Что улучшилось, что ухудшилось? Комфорт­ны ли новые автобусы? На работу не опаздываете? Пришлось ли изменить свой график, подстраиваясь под новый ритм жизни? Стало лучше, удобнее, комфортнее или, наоборот, всё так плохо, что впору бегать и кричать: «Караул, всё пропало»?

А что скажут автолюбители? Ведь одна из целей реформы — убрать лишний транспорт, разгрузить улицы. Стало ли вам проще ездить по городу?

Жду ваших отзывов на почту

vi@kp.kaluga.ru или по телефону в Калуге 79–04–54 (добавочный 211).

Также можете оставить свой отзыв в народных новостях нашего сайта в разделе «Глас народа» по ссылке

www.kp40.ru/narnews/. Ну а мы выслушаем все ваши претензии и похвалы да посчитаем все улучшения и косяки. Как есть, ​по честноку.