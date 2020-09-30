«Транспортная революция» начинается: что 1 октября ждёт калужан из северных районов

1 октября в Калуге стартует первый этап реализации новой схемы движения городского транспорта. Систему пассажироперевозок северного направления ждут глобальные изменения.
На прошлой неделе чиновники распространили пресс-релиз, в котором подробно расписали, что ждёт жителей северных районов Калуги с 1 октября. Мы внимательно изучили этот документ и делимся его содержимым с вами.
Что с маршрутами?
С 1 октября планируют оптимизировать восемь автобусных маршрутов: № 2, 9, 17, 95, 97(м), 97(с), 98, 99.
Теперь они будут выглядеть так ( прим.ред. - (л) означает «льготный»):
Что с транспортом?
Общее количество автобусов сократится на 18 единиц, но их вместимость станет больше. Это, по мнению властей, позволит уменьшить нагрузку на улично-дорожную сеть города и увеличить её пропускную способность, повысить интенсивность дорожного движения и его безопасность.
Сокращение количества транспорта не отразится на качестве предоставления транспортных услуг, уверяют чиновники.
Помимо оптимизированных автобусных маршрутов северное направление будут обслуживать:
29 троллейбусов по маршрутам № 2, 5, 6, 9, 17.
Льготные пригородные автобусы № 64(л) и № 91(л), два автобуса большой и средней вместимости.
Автобусы без предоставления права льготного проезда № 90 и № 93, 12 микроавтобусов.
В общей сложности северное направление будут обслуживать 102 единицы транспортных средств: 73 автобуса и 29 троллейбусов.
Что с расписанием?
Транспорт будет осуществлять движение по чёткому, предусмотренному контрактом и утверждённому расписанию. Не будет «гонок» на маршрутах, подвергающих риску жизнь и здоровье пассажиров. Так считают в горуправе.
Интервал движения общественного транспорта северного направления в среднем составит 3–7 минут, в межпиковое и вечернее время — 10–20 минут.
Сегодня интервал на 1–2 минуты меньше.
Что с льготами?
Льготные категории граждан смогут воспользоваться правом льготного проезда на любом автобусе северного направления. Сейчас это право предоставлено только в троллейбусах и на пригородных автобусных маршрутах.
Автобусы северного направления оборудованы системой видеонаблюдения и автоматизированной системой оплаты проезда — АСОП, то есть проезд можно будет оплатить картой. В настоящее время данная система стоит только в муниципальном общественном транспорте, всё в тех же троллейбусах и пригородных автобусах.
Новые автобусы оборудованы для перевозки инвалидов и инвалидов-колясочников.
Что с контролем?
В настоящее время рычаги воздействия на перевозчиков минимальны, утверждают чиновники. С 1 октября перевозить людей будут на основании муниципального контракта с жёсткими условиями.
В нём прописаны чёткие требования к осуществлению регулярных перевозок пассажиров, а именно: соблюдение графиков движения, схем движения, санитарных норм и правил, бесперебойная работа системы ГЛОНАСС и так далее. При нарушении этих условий перевозчиков будут штрафовать.
Минимальное количество водителей для обслуживания северного направления уже принято на работу в МУП ГЭТ «УКТ». Но их набор продолжается.
С 1 октября гордские власти обещают проводить постоянный мониторинг работы общественного транспорта на северном направлении. По его итогам возможна корректировка расписания, схем маршрутов, а также количества автобусов.
Количество транспорта
|Было
|Стало
|Автобусы
|77 единиц:
30 микроавтобусов (17 местных);
47 автобусов ПАЗ (45 местных).
|59 единиц:
19 автобусов (110 местных);
40 автобусов (52 местных).
|Общая вместимость
|2625 мест
|4170 мест
Интервалы движения транспорта по микрорайонам
|Микрорайон
|Маршруты транспорта
|Интервал движения
|Посёлок Северный
|
троллейбусы № 5, 6, 9 (22 троллейбуса);
(59 автобусов большой, средней и малой вместимости).
|в часы пик — 3–5 минут,
в межпиковое и вечернее время — 7–10 минут
|Микрорайон Кубяка
|троллейбусы № 5, 6, 9 (22 троллейбуса);
автобусы № 9(л), 64(л), 90, 90(л), 95(л) (31 автобус большой и средней вместимости).
|в часы пик — 5 минут,
в межпиковое и вечернее время — 10 минут
|Деревня Канищево
|автобус 97(л).
|в часы пик — 5 минут,
в межпиковое и вечернее время — 10–15 минут.
|Улица Светлая
|автобус № 9(л).
|в часы пик — 7–10 минут,
в межпиковое и вечернее время — 15–20 минут.
|Микрорайон Терепец
|троллейбусы № 2, 17 (7 троллейбусов);
автобусы № 2(л), 17(л) (12 автобусов средней вместимости)
|в часы пик — 5–7 минут,
в межпиковое и вечернее время — 15–20 минут.
От редактора
Главный редактор «Калужского перёкрестка» Владимир ИВКИН.
Я пользуюсь общественным транспортом ежедневно по несколько раз. И о том, что после внедрения новой системы пассажироперевозок калужанам будет только лучше, слышу от чиновников разного уровня уже года полтора. Правда, сомнения в том, что будет именно так, никак не хотят покидать мою фоманеверующую душу, несмотря ни на убедительность слов, ни на ранг людей, их говорящих.
Во-первых, потому что негативный опыт попыток «сделать лучше», предпринятых в прошлые годы, никуда не делся.
Во-вторых, проектировщики, которые прорабатывали новую схему, уже успели показать себя не с самой лучшей стороны в Ялте, о чём мы писали на наших страницах ещё в 2018 году (№ 17 от 27 апреля, см. на сайте по ссылке www.kp40.ru/voron). Напомним: уже через месяц после нововведений из-за народного возмущения ялтинским властям пришлось откатывать изменения назад.
В-третьих, я всё никак не могу взять в толк, как может стать лучше, если ухудшаются два самых важных для пассажиров параметра? Ведь что для нас самое главное? Правильно, стоять на остановке как можно меньше и ехать с комфортом, то есть сидя.
При этом интервал движения увеличивается, то есть находиться на остановке будем дольше, а число автобусов уменьшается, значит на остановке будет гораздо большее количество людей, чем сейчас.
С последним ещё можно поспорить: сегодня тоже стоит паре-тройке водителей не выйти в рейс в часы пик, как маршрутки и автобусы забиваются людьми битком. Так что более высокая вместимость, действительно, может сделать проезд комфортнее. Но вот вопрос об увеличении интервалов движения никуда не девается.
— Одна-две минуты ничего не решают, люди быстро привыкнут, — заявил как-то один чиновник.
— Ну-ну, — подумал я в ответ. — Попробуй постоять на наших супер-пупер «удобных» остановках в проливной дождь и ветродуй лишние пару минут. Посмотрю я, как быстро ты привыкнешь.
Вместе с тем, конечный результат всё же надо оценивать, взвесив все плюсы и минусы, которые принесёт городу реформа. И без вашей помощи, дорогие читатели, тут никак не обойтись. Не знаю как вы, а я ни капли не верю, что чиновники способны считать себе в минус.
Так что с 1 октября ждём ваших откликов на тему, стало ли лучше с пассажирскими перевозками на северном направлении? Что улучшилось, что ухудшилось? Комфортны ли новые автобусы? На работу не опаздываете? Пришлось ли изменить свой график, подстраиваясь под новый ритм жизни? Стало лучше, удобнее, комфортнее или, наоборот, всё так плохо, что впору бегать и кричать: «Караул, всё пропало»?
А что скажут автолюбители? Ведь одна из целей реформы — убрать лишний транспорт, разгрузить улицы. Стало ли вам проще ездить по городу?
Жду ваших отзывов на почту
vi@kp.kaluga.ru или по телефону в Калуге 79–04–54 (добавочный 211).
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