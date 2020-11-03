В Калуге священники освятили больных коронавирусом в «красной зоне»

Двое священников Калужской епархии провели в COVID-центре Больницы скорой медицинской помощи богослужение и обошли всех пациентов, окропив их святой водой и даря иконки. Во вторник, 3 ноября, об этом сообщили в БСМП Калуги.

Для больных приход священников был неожиданностью.

- Идея пригласить священнослужителей в красную зону не случайна, - рассказала главный врач больницы Анна КРУЖКОВА. - Сейчас поток пациентов с подозрением на новый коронавирус значительно больше, чем весной. Люди напряжены, испуганы. На человека давит целый ряд факторов: плохо изученное заболевание, социальные ограничения, шумиха в СМИ. А тут еще болезнь и мягко говоря непривычные условия, в которых приходится лечиться. Только представьте: пациента «закрыли» в стационар, куда не допускаются посетители. Весь персонал в защитных костюмах, опознать своего доктора он может только по голосу и фигуре. Для человека это огромный стресс! Поэтому мы решили отдельное внимание в лечении уделить психологическому здоровью больных. Сначала подключили штатного психолога, который консультирует медиков, как работать с пациентами. При необходимости он помогает и родственникам. Затем помня, что большинство больных люди возрастные, для которых большое значение имеет вера, обратились в епархию. Буквально через несколько минут нам перезвонили и сказали, что двое добровольцев готовы выехать по первому зову. Так в красную зону вместе с нашими сотрудниками на несколько часов вошли протоиерей Алексей Пелевин и его помощник. Судя по отзывам пациентов и медиков для многих людей такие мероприятия имеют большое значение. И мы рады, что не ошиблись.

Священники с Анной Кружковой.

На встрече с главврачом БСМП священнослужители от имени митрополии выразили готовность закрепить за больницей священника, который будет служить в «красной зоне» на регулярной основе.

Напомним, на 2 ноября в Калужской области оставалось свободным лишь около 25% коек для больных коронавирусом. Госпитализировано более полутора тысяч зараженных.

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