В Калужской области осталось 25% свободных коек для больных коронавирусом

В Калужской области по состоянию на 2 ноября 25% коек для больных коронавирусом остаются свободными. В понедельник на совещании в правительстве об этом сообщил министр здравоохранения региона Алан ЦКАЕВ.
На сегодня в больницах Калужской области 2066 коек для лечения пациентов с ковидом. Госпитализировано 1554 пациента – это около 56% от всего числа пациентов. Остальные лечатся дома.
- За субботу поступило 30 человек, выписано 28. Свободных коек - 512, что составляет 25%, - рассказал Цкаев. - Планируется перепрофилирование 260 коек - до конца этой недели, на следующей неделе. Ситуация напряженная, но стабильная.
Напомним, на прошлой неделе в Калужской области оставалось 30% свободных коек для больных коронавирусом.
2 ноября в Калужской области подтвердили 119 новых случаев ковида. Это самый высокий дневной прирост за осень.
Тем временем
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