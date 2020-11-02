За сутки в Калужской области 119 человек заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 119 случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель за осень. Общее количество зараженных достигло 12 171, сообщили KP40 в понедельник, 2 ноября, в федеральном оперативном штабе.
Еще 35 человек вылечились от COVID-19 в нашем регионе. Всего с болезнью справились 9 225 жителей Калужской области. Лечится продолжают 2 862 калужанина.
Новых смертей не зафиксировано. В списке жерт эпидемии 84 жителя Калужской области. Накануне, напомним, подтвердили два летальных случая.
По всей России за последние сутки выявили 18 257 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 655 038. Вылечились – 1 236 033, умерли – 28 473.
Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 2 ноября 2020 года.
Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал новое постановление правительства №830, согласно которому с 1 ноября вводится самоизоляция для граждан старше 65 лет.
Школы Калужской области 2 ноября ушли на каникулы.
Тем временем
Калужанка пожаловалась, что пациента с инсультом и коронавирусом отказались госпитализировать. Подробности.
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