Калужанка пожаловалась, что пациента с инсультом и коронавирусом отказались госпитализировать

Калужанка Юлия на выходных рассказала в соцсетях о неприятной истории, которая произошла с ее 58-летним родственником. По словам женщины, в Калуге больного с подозрением на инсульт привезли в областную больницу в Анненках, где сделали тест на коронавирус. Он оказался положительным. После этого мужчину направили в ковидный стационар, однако скорую, по словам Юлии, пришлось ждать 7 часов, а потом пациента и вовсе отправили лечиться домой.

- Везти его на своей машине не разрешили и довести пешком тоже (всё понимаем, диагноз, карантин и т.д ), - рассказала женщина. - Хорошо, они стали ждать скорую помощь. Машина пришла через 7 часов.

То есть 7 часов человек с инсультом пролежал на лавках в приемном покое. Ему не оказали первую помощь, не измерили давление, не поставили капельницу. Ничего не сделали! […] Скорая привезла моего дядю в отделение, где измерили сатурацию, температуру (35,2) и сказали, что при таких показателях лечение ковида должно проходить дома. Скажите, это нормальная практика? […] На данный момент мой дядя лежит без какого-либо лечения дома. Он дезориентирован, его речь нарушена. И мы не знаем, в какие ещё инстанции обратиться.

Эту ситуацию в воскресенье, 1 ноября, прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Мы проверили эту информацию. Министерство здравоохранения поясняет, что инсульта, о котором пишет автор поста, у пациента не было, - подчеркивают в Минздраве. - Сразу после поступления в областную больницу мужчина был осмотрен неврологом, сделано СКТ легких, интерпретированы результаты МРТ головного мозга, сделанные ранее. Данных за ОНМК не выявлено. Для дальнейшей консультации пациент был направлен в ковид стационар. Просим вас доверять информации только из официальных источников.

При этом в министерстве отмечают, что экстренная помощь в регионе оказывается всем нуждающимся, невзирая на перегруженность системы здравоохранения из-за роста заболеваемости сезонными ОРВИ, пневмониями и ковидной инфекцией.

- В некоторых случаях волнение родственников, которые переживают за близкого человека, не позволяет им объективно оценить ситуацию и уровень оказанной помощи, - считают в министерстве.

Напомним, 1 ноября в Калужской области зафиксирован самый большой за осень прирост больных коронавирусом.

С 1 ноября губернатор Владислав Шапша ввел в нашем регионе режим самоизоляции для людей с хроническими заболеваниями и пенсионеров старше 65 лет.

Тем временем

В Калуге назвали самые редкие имена младенцев в октябре. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.