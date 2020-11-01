В Калуге назвали самые редкие имена младенцев в октябре

Управление ЗАГС Калуги опубликовало новую статистику по рождению детей в областном центре.

За неделю, с 24 по 30 октября, в нашем городе родились 82 ребенка – 47 девочек и 35 мальчиков. Некоторых из них назвали весьма редкими именами: Эрнест, Амелия, Ратмир, Арианна, Савва.

За неделю при этом калужане заключили 41 брак.

Ранее в этом месяце самой урожайной на младенцев была неделя с 13 по 17 октября, когда на свет появились 108 юных калужан. Среди них – Фаина, Алекса, Мелания, Елисей, Добромир и Эмилия.

В начале октября семейные пары из Калуги назвали новорожденных Николь, Бажена и Амалия.

Тем временем

В Калуге три автобусных маршрута отменили до весны 2021 года. Подробности.