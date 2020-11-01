Стали известны подробности о двух новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области в воскресенье, 1 ноября, подтвердили две новые смерти от коронавируса. Список жертв эпидемии в нашем регионе достиг 84 человек. Региональный оперативный штаб сообщил подробности о возрасте и месте проживания умерших.

Скончались 65-летний житель Медынского района и 78-летний житель Обнинска.

- Приносим соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, за последние сутки в Калужской области подтвердили еще 111 случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель за осень. Общее количество зараженных достигло 12 052.

Еще 32 человека вылечились от COVID-19 в нашем регионе. Всего с болезнью справились 9 190 жителей Калужской области.

Лечится продолжают 2 778 калужан.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 29 октября подписал новое постановление правительства №830, согласно которому с 1 ноября вводится самоизоляция для граждан старше 65 лет.

А в министерстве здравоохранения Калужской области готовятся масштабные кадровые перестановки.

UPD. В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 1 ноября.

Тем временем

В Калуге три автобусных маршрута отменили до весны 2021 года. Подробности.

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