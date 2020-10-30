У министра здравоохранения Калужской области сменятся заместители

Екатерина Качанова-Махова.

Министерство здравоохранения Калужской области в ближайшее время ждут масштабные кадровые изменения. На должностях заместителей министра и руководителей управления появятся новые люди.

По нашим данным, губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр здравоохранения Алан Цкаев сделают ставку на финалистов кадрового конкурса «Время лучших», который был недавно запущен главой региона.

Среди новых фамилий называется заместитель главного врача по поликлинике ЦРБ Боровского района Екатерина Качанова-Махова и заместитель главного врача МРБ №2 из Людиново Елена Кузьмичук. В команду минздрава также войдет известный онколог-новатор из Калуги Илья Мохов.

Точные изменения по кадрам и структуре министерства станут известны в ближайшее время.

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