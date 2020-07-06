Владислав Шапша объявил о старте в Калужской области программы «Время лучших. Здравоохранение»

В понедельник, 6 июля, глава Калужской области Владислав ШАПША объявил о старте в нашем регионе программы по отбору и обучению управленческих медицинских кадров «Время лучших. Здравоохранение».

- Региональная система здравоохранения в условиях пандемии прошла и проходит настоящий стресс-тест, - отметил глава региона. - В целом - успешно, но есть направления, где нам нужно усилиться.

По словам Владислава Шапши, важно не только обеспечить нашу медицину высококвалифицированными кадрами:

- Нужны талантливые организаторы, управленцы, которые готовы развивать систему здравоохранения региона.

Все условия участия в программе можно узнать на специальном сайте вр40.рф и группе в ВКонтакте Время лучших. Здравоохранение.