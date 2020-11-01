В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 1 ноября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 111 случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель за осень. Общее количество зараженных достигло 12 052.

Выздоровели еще 32 человека. Всего с болезнью справились 9190 калужан.

Зафиксированы также две новые смерти. В списке жертв теперь 84 жителя нашего региона.

В региональном оперативном штабе в воскресенье, 1 ноября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.

На лечении остаются 2778 калужан.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 1162 (+29 к предыдущему дню),

Боровский район – 222 (+4),

Людиновский район – 192 (+6),

Обнинск – 152 (+7),

Кировский район – 147 (+6),

Дзержинский район – 131 (+4),

Козельский район – 115 (+7),

Жуковский район – 100 (+3),

Малоярославецкий район – 100 (0),

Медынский район – 98 (-1),

Бабынинский район – 88 (+7),

Сухиничский район – 63 (0),

Жиздринский район – 34 (0),

Мещовский район – 30 (0),

Юхновский район – 30 (+3),

Перемышльский район – 19 (0),

Спас-Деменский район – 18 (0),

Ферзиковский район – 18 (+1),

Думиничский район – 12 (0),

Износковский район – 12 (+2),

Тарусский район – 9 (0),

Хвастовичский район – 8 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Ульяновский район – 6 (-1),

Куйбышевский район – 4 (0),

Мосальский район - 2 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 1 ноября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 29 октября подписал новое постановление правительства №830, согласно которому с 1 ноября вводится самоизоляция для граждан старше 65 лет.

А в министерстве здравоохранения Калужской области готовятся масштабные кадровые перестановки.

Тем временем

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