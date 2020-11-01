В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 1 ноября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 111 случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель за осень. Общее количество зараженных достигло 12 052.
Выздоровели еще 32 человека. Всего с болезнью справились 9190 калужан.
Зафиксированы также две новые смерти. В списке жертв теперь 84 жителя нашего региона.
В региональном оперативном штабе в воскресенье, 1 ноября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.
На лечении остаются 2778 калужан.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 1 ноября 2020 года.
Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 29 октября подписал новое постановление правительства №830, согласно которому с 1 ноября вводится самоизоляция для граждан старше 65 лет.
А в министерстве здравоохранения Калужской области готовятся масштабные кадровые перестановки.
Тем временем
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