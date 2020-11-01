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В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 1 ноября

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 01.11.2020 17:15 0 1533
В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 1 ноября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 111 случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель за осень. Общее количество зараженных достигло 12 052.

Выздоровели еще 32 человека. Всего с болезнью справились 9190 калужан.

Зафиксированы также две новые смерти. В списке жертв теперь 84 жителя нашего региона.

В региональном оперативном штабе в воскресенье, 1 ноября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.

На лечении остаются 2778 калужан.

Ситуация по районам на сегодня:

  • Калуга – 1162 (+29 к предыдущему дню),
  • Боровский район – 222 (+4),
  • Людиновский район – 192 (+6),
  • Обнинск – 152 (+7),
  • Кировский район – 147 (+6),
  • Дзержинский район – 131 (+4),
  • Козельский район – 115 (+7),
  • Жуковский район – 100 (+3),
  • Малоярославецкий район – 100 (0),
  • Медынский район – 98 (-1),
  • Бабынинский район – 88 (+7),
  • Сухиничский район – 63 (0),
  • Жиздринский район – 34 (0),
  • Мещовский район – 30 (0),
  • Юхновский район – 30 (+3),
  • Перемышльский район – 19 (0),
  • Спас-Деменский район – 18 (0),
  • Ферзиковский район – 18 (+1),
  • Думиничский район – 12 (0),
  • Износковский район – 12 (+2),
  • Тарусский район – 9 (0),
  • Хвастовичский район – 8 (0),
  • Барятинский район – 6 (0),
  • Ульяновский район – 6 (-1),
  • Куйбышевский район – 4 (0),
  • Мосальский район - 2 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 1 ноября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 29 октября подписал новое постановление правительства №830, согласно которому с 1 ноября вводится самоизоляция для граждан старше 65 лет.

А в министерстве здравоохранения Калужской области готовятся масштабные кадровые перестановки.

Тем временем

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Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 01.11.2020 17:15 0 1533
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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