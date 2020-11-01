В Калужской области еще два человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 111 случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель за осень. Общее количество зараженных достигло 12 052, сообщили KP40 в воскресенье, 1 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Еще 32 человека вылечились от COVID-19 в нашем регионе. Всего с болезнью справились 9 190 жителей Калужской области. Лечится продолжают 2 778 калужан.

Подтверждены также две новые смерти от коронавируса. В списке жертв теперь 84 жителя Калужской области. Предыдущие три смерти, напомним, были в пятницу.

По всей России за последние сутки выявили 18 665 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 636 781. Вылечились – 1 225 673, умерли – 28 235.

Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 1 ноября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 29 октября подписал новое постановление правительства №830, согласно которому с 1 ноября вводится самоизоляция для граждан старше 65 лет.

А в министерстве здравоохранения Калужской области готовятся масштабные кадровые перестановки.

Тем временем

В Калуге три автобусных маршрута отменили до весны 2021 года. Подробности.

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