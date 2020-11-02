В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 2 ноября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 119 случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель за осень. Общее количество зараженных достигло 12 171.
Выздоровели еще 35 человек. Всего с болезнью справились 9 225 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по прежнему 84 жителя нашего региона. Два летальных случая, напомним, были подтверждены накануне.
В региональном оперативном штабе в понедельник, 2 ноября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.
На лечении остаются 2862 калужанина.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 2 ноября 2020 года.
Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 2 ноября заявил, что наша область пока не достигла пика заболеваемости коронавирусом.
Министр здравоохранения региона Алан Цкаев 2 ноября на совещании в правительстве сообщил, что количество свободных коек для больных коронавирусом уменьшилось до 25%.
Тем временем
В Калуге 34-летняя женщина погибла в ДТП. Подробности.
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