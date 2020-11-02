В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 2 ноября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 119 случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель за осень. Общее количество зараженных достигло 12 171.

Выздоровели еще 35 человек. Всего с болезнью справились 9 225 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по прежнему 84 жителя нашего региона. Два летальных случая, напомним, были подтверждены накануне.

В региональном оперативном штабе в понедельник, 2 ноября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.

На лечении остаются 2862 калужанина.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 1210 (+48 к предыдущему дню),

Боровский район – 223 (+1),

Людиновский район – 192 (0),

Обнинск – 163 (+11),

Кировский район – 153 (+6),

Дзержинский район – 134 (+3),

Козельский район – 121 (+6),

Жуковский район – 101 (+1),

Малоярославецкий район – 100 (0),

Медынский район – 99 (+1),

Бабынинский район – 91 (+3),

Сухиничский район – 64 (+1),

Жиздринский район – 34 (0),

Мещовский район – 32 (+2),

Юхновский район – 30 (0),

Спас-Деменский район – 18 (0),

Ферзиковский район – 18 (0),

Перемышльский район – 17 (-2),

Думиничский район – 12 (0),

Износковский район – 12 (0),

Тарусский район – 10 (+1),

Хвастовичский район – 8 (0),

Барятинский район – 7 (+1),

Ульяновский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (+1),

Мосальский район - 2 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 2 ноября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 2 ноября заявил, что наша область пока не достигла пика заболеваемости коронавирусом.

Министр здравоохранения региона Алан Цкаев 2 ноября на совещании в правительстве сообщил, что количество свободных коек для больных коронавирусом уменьшилось до 25%.

Тем временем

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