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Калужская область пока не вышла на пик заболеваемости коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 02.11.2020 11:20 10 2017
Калужская область пока не вышла на пик заболеваемости коронавирусом

Калужская область пока не достигла пика заболеваемости коронавирусом. Об этом в понедельник, 2 ноября, заявил губернатор Владислав ШАПША на еженедельном заседании регионального правительства.

- По всем остальным вопросам - по лекарствам, по кислороду, по транспорту - мы с вами проводим регулярно совещания в рабочем порядке, - отметил он в ходе совещания. - Я прошу вас держать эти вопросы на постоянном контроле. Пик заболеваемости еще впереди, на плато мы не вышли. Очень важно, чтобы люди были уверены, что необходимую помощь они получат без всяких сомнений.

Как мы уже рассказывали, с 1 ноября в Калужской области действует режим самоизоляции для людей с хроническими заболеваниями и пенсионеров старше 65 лет.

Масочный режим продлен как минимум до 30 ноября.

2 ноября в Калужской области подтвердили 119 новых случаев ковида. Это самый высокий дневной прирост за осень.

Тем временем

В Калужской области осталось 25% свободных коек для больных коронавирусом. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 02.11.2020 11:20 10 2017
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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