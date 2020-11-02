Школы Калужской области закрылись на каникулы

В понедельник, 2 ноября, в школах Калужской области начались каникулы. Дети вернутся к учебе только через неделю – 9 ноября, сообщили KP40 в региональном министерстве образования.

Напомним, ранее в министерстве образования рассказывали, что ситуация с коронавирусом в образовательных учреждениях спокойная, поэтому досрочные или продленные каникулы у нас не понадобились.

На прошлой неделе сообщалось, что 13 классов по всей области учатся удалено из-за случаев ковида среди учеников.

Еще 5 классов в Калуге и области были закрыты на карантин.

Тем временем

Калужанка пожаловалась, что пациента с инсультом и коронавирусом отказались госпитализировать. Подробности.