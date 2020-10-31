В Калужской области пять классов закрыли на карантин

В школах Калужской области на карантин закрыты пять классов. Такие данные в субботу, 31 октября, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Все закрытые классы – в школах Калуги: два класса в школе №6, один класс - в школе №19, один – в школе №45. В них большое количество случаев ОРВИ.

В гимназии №24 один из восьмых классов закрыт на карантин из-за четырех случаев коронавируса среди учеников.

- Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Калужской области, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее на этой неделе, напомним, правительство Калужской области сообщало, что в Калужской области 13 классов переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Со 2 ноября в школах региона начнутся каникулы.

31 октября в Калужской области зафиксирован самый высокий за осень прирост больных коронавирусом – 109 человек.

Тем временем

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о возвращении режима самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Подробности.