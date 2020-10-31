В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 31 октября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 109 случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель за осень. Общее количество зараженных достигло 11 941.

Выздоровели еще 59 человек. Всего с болезнью справились 9158 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жерт 82 жителя нашего региона.

В региональном оперативном штабе в субботу, 31 октября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.

На лечении остается 2701 калужанин.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 1133 (+26 к предыдущему дню),

Боровский район – 218 (+5),

Людиновский район – 186 (-2),

Обнинск – 145 (+6),

Кировский район – 141 (+5),

Дзержинский район – 127 (+4),

Козельский район – 108 (+2),

Малоярославецкий район – 100 (+1),

Медынский район – 99 (-3),

Жуковский район – 97 (+1),

Бабынинский район – 81 (0),

Сухиничский район – 63 (+7),

Жиздринский район – 34 (-1),

Мещовский район – 30 (-1),

Юхновский район – 27 (+5),

Перемышльский район – 19 (0),

Спас-Деменский район – 18 (-3),

Ферзиковский район – 17 (0),

Думиничский район – 12 (-1),

Износковский район – 10 (0),

Тарусский район – 9 (0),

Хвастовичский район – 8 (0),

Ульяновский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 4 (-1),

Мосальский район - 2 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 31 октября 2020 года.

Напомним, с 28 октября Роспотребнадзор обязал всех носить маски в лифтах и на парковках.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 29 октября подписал новое постановление правительства №830, согласно которому с 1 ноября вводится самоизоляция для граждан старше 65 лет.

А в министерстве здравоохранения Калужской области готовятся масштабные кадровые перестановки.

Тем временем

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