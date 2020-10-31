В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 31 октября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 109 случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель за осень. Общее количество зараженных достигло 11 941.
Выздоровели еще 59 человек. Всего с болезнью справились 9158 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. В списке жерт 82 жителя нашего региона.
В региональном оперативном штабе в субботу, 31 октября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.
На лечении остается 2701 калужанин.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 31 октября 2020 года.
Напомним, с 28 октября Роспотребнадзор обязал всех носить маски в лифтах и на парковках.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 29 октября подписал новое постановление правительства №830, согласно которому с 1 ноября вводится самоизоляция для граждан старше 65 лет.
А в министерстве здравоохранения Калужской области готовятся масштабные кадровые перестановки.
Тем временем
Что говорят калужане через месяц после транспортной революции. Подробности.
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