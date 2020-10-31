За сутки в Калужской области 109 человек заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 109 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 941, сообщили KP40 в субботу, 31 октября, в федеральном оперативном штабе.

Еще 59 человек вылечились от COVID-19 в нашем регионе. Всего с болезнью справились 9 158 жителей Калужской области. Лечится продолжает 2 701 калужанин.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 82 калужанина. Накануне, напомним, в нашем регионе подтвердили три летальных случая.

По всей России за последние сутки выявили 18 140 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 618 116. Вылечились – 1 215 414, умерли – 27 990.

Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 31 октября 2020 года.

Напомним, с 28 октября Роспотребнадзор обязал всех носить маски в лифтах и на парковках.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 29 октября подписал новое постановление правительства №830, согласно которому с 1 ноября вводится самоизоляция для граждан старше 65 лет.

А в министерстве здравоохранения Калужской области готовятся масштабные кадровые перестановки.

Тем временем

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