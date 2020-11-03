Калужская область обновила осенний рекорд по количеству заболевших коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 120 случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель за осень. Рекорд обновляется уже четвертый день подряд. Больше было только в конце мая. Общее количество зараженных достигло 12 219, сообщили KP40 во вторник, 3 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Еще 144 человека вылечились от COVID-19 в нашем регионе. Всего с болезнью справились 9 369 жителей Калужской области. Лечится продолжают 2 838 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жерт эпидемии 84 жителя Калужской области.

По всей России за последние сутки выявили 18 648 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 673 686. Вылечились – 1 251 364, умерли – 28 828.

Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 3 ноября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал новое постановление правительства №830, согласно которому с 1 ноября вводится самоизоляция для граждан старше 65 лет. Больничные работающие пенсионеры получат автоматически, никуда обращаться не нужно.

При этом глава региона назвал главный способ уменьшить количество заболевших коронавирусом.

Тем временем

В Калуге скончалась директор детской школы искусств №8. Подробности.

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