В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 3 ноября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 120 случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель за осень. Рекорд обновляется уже четыре дня подряд. Общее количество зараженных достигло 12 291.

Выздоровели еще 144 человека. Всего с болезнью справились 9 369 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по прежнему 84 жителя нашего региона.

В региональном оперативном штабе во вторник, 3 ноября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.

На лечении остаются 2838 калужан.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 1182 (-28 к предыдущему дню),

Боровский район – 231 (+8),

Людиновский район – 192 (0),

Обнинск – 157 (-6),

Кировский район – 154 (+1),

Дзержинский район – 131 (-3),

Козельский район – 124 (+3),

Жуковский район – 104 (+3),

Малоярославецкий район – 102 (+2),

Медынский район – 91 (-8),

Бабынинский район – 90 (-1),

Сухиничский район – 64 (0),

Жиздринский район – 34 (0),

Мещовский район – 32 (0),

Юхновский район – 30 (0),

Спас-Деменский район – 19 (+1),

Ферзиковский район – 18 (0),

Перемышльский район – 17 (0),

Износковский район – 13 (+1),

Думиничский район – 11 (-1),

Тарусский район – 10 (0),

Хвастовичский район – 8 (0),

Мосальский район - 7 (+5),

Барятинский район – 6 (-1),

Ульяновский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0).



Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 3 ноября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал новое постановление правительства №830, согласно которому с 1 ноября вводится самоизоляция для граждан старше 65 лет. Больничные работающие пенсионеры получат автоматически, никуда обращаться не нужно.

При этом глава региона назвал главный способ уменьшить количество заболевших коронавирусом.

Тем временем

В Калуге священники освятили больных коронавирусом в «красной зоне». Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.