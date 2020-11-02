В Калужской области автоматически выдали больничные ушедшим на самоизоляцию пенсионерам

В Калужской области работающие пенсионеры старше 65 лет в автоматическом режиме получат больничные листки на период со 2 по 14 и с 15 по 28 ноября. Об этом вечером в понедельник, 2 ноября, сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Владислав ШАПША.

Как мы уже рассказывали, 30 октября глава региона подписал новое постановление правительства №830 О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Согласно этому документу, в нашем регионе с ноября возвращается режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

- Жителям области старше 65 лет не нужно ходить ни в какие медицинские учреждения и выбивать больничные листы, - пояснил в понедельник Шапша. - Всё делается в автоматическом режиме, не выходя из дома.

- Со 2 ноября гражданам 65+ для оформления больничных листов не нужно посещать медицинские учреждения, - заявила также руководитель калужского регионального отделения Фонда обязательного медицинского социального страхования Ольга ИВАНЧЕНКО. - Документы во время карантина выписываются на основании направленных реестров от работодателей автоматически. Периоды нетрудоспособности: с 1 по 14 ноября и с 15 по 28 ноября.

По словам главы профильного ведомства, финансирование на данные цели выделено.

- Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином производится по общим правилам, - уточняют в свою очередь в министерстве труда и социальной защиты Калужской области. - При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в стопроцентном размере. Для расчета пособия берется заработок за два года.

Министерства также опубликовало номера телефонов горячих линий, по которым можно уточнить вопросы о больничных в связи с самоизоляцией:

89109126788,

8 (4842) 713-771,

8 (4842) 713-772,

8 (4842) 713-775.

Напомним, соблюдающим режим самоизоляции выходить на улицу можно лишь в следующих случаях:

обращения за медицинской помощью;

следования к месту приобретения товаров, работ, услуг;

прогулки, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей;

выгула домашних животных, выноса отходов.

Также в постановлении губернатора указано, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам организаций здравоохранения, работникам, переведённым на дистанционный режим работы, а также работникам из указанной категории граждан, изъявившим желание продолжить работу в штатном режиме.

Предприятиям указано при возможности перевести всех сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы. Исключение также составляют критически важные работники.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 2 ноября.

В Калужской области 2 ноября зафиксирован максимальный за осень дневной прирост больных коронавирусом – 119.

При этом губернатор заявил, что наш регион пока не достиг пика заболеваемости. А министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев сообщил, что свободными для заразившихся ковидом остаются лишь 25% коек.

Тем временем

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