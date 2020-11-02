В двух районах Калуги отключат воду 5 ноября

В четверг, 5 ноября, в Калуге пройдут массовые отключения холодного водоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.

Под отключение попадут не только жилые дома, но и детские сады, больницы, школы и котельная.

Отключение холодного водоснабжения в Калуге 5 ноября 2020 года с 9:00 до 21:00:

мкр. Малинники;

мкр. Ольговка;

пр-д Азаровский д.40 к.1, 2, 3;

ул. Путейская (КАДВИ).

Социально-значимые объекты, попадающие под перекрытие:

Д/С №72 по ул. Радищева, д. 4,

Д/С № 108 по пер. Ольговский, д. 7,

Д/С №63 по ул. Радищева, 2,

Д/С № 94 по ул. Луговая, д. 41,

городская поликлиника по ул. Шахтёров, д. 11,

детская городская больница по ул. Радищева, д. 6,

женская консультация по ул. Радищева, д. 6,

городская поликлиника по ул. Радищева, д. 8,

СОШ № 25 по ул. Тарутинская, д.70,

СОШ № 1 по ул. Луговая, д. 43,

СОШ № 16 по пер. Дорожный, д.5,

Калужский технический колледж по адресу ул. Новослободская, д. 31,

котельная по ул. Новослободская, д. 25,

музыкальная школа по пер. Малинники д.8 а.

Тем временем

На восьми улицах Калуги отключат электричество 3 ноября. Подробности.