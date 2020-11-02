В двух районах Калуги отключат воду 5 ноября

В четверг, 5 ноября, в Калуге пройдут массовые отключения холодного водоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.
Под отключение попадут не только жилые дома, но и детские сады, больницы, школы и котельная.
Отключение холодного водоснабжения в Калуге 5 ноября 2020 года с 9:00 до 21:00:
мкр. Малинники;
мкр. Ольговка;
пр-д Азаровский д.40 к.1, 2, 3;
ул. Путейская (КАДВИ).
Социально-значимые объекты, попадающие под перекрытие:
Тем временем
На восьми улицах Калуги отключат электричество 3 ноября. Подробности.
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