Калужский губернатор назвал главный способ сократить количество больных коронавирусом

Как мы уже рассказывали, 2 ноября в Калужской области зафиксирован рекордный за осень дневной прирост больных коронавирусом – 119. Уже на днях может быть побит абсолютный рекорд 21 мая, когда подтвердили 127 новых случаев.

Вечером в понедельник губернатор Калужской области Владислав Шапша провел заседание оперативного штаба, на котором высказал важную мысль.

- Мы видим результаты исследований врачей из разных стран, и они говорят о том, что только строгое соблюдение масочного режима позволяет значительно сократить количество заболевших и снизить нагрузку на систему здравоохранения, - подчеркнул Шапша. - Советую всем соблюдать этот режим.

Напомним, масочный режим действует в Калужской области как минимум до 30 ноября. Маски нужно носить во всех общественных местах: остановках, общественном транспорте, магазинах, ресторанах, театрах, концертных залах и т.д.

А по какой причине вы носите маску? Хочу защититься от коронавируса Чтобы на штраф не попасть Без нее не пускают, куда мне надо Я ее не ношу принципиально Я ее не ношу, потому что уже переболел коронавирусом Что за разговорчики в строю? Сказали надо, значит надел и пошел! Голосование заканчивается 25/11/2020

По оперативной информации министерства здравоохранения региона и Управления Роспотребнадзора по Калужской области, в настоящее время госпитализировано 1586 человек, за последние сутки в больницы поступило 53 человека, 23 пациента выписаны. Свободный коечный фонд составляет 510 коек.

Охват тестированием составил 191.7 на сто тысяч населения, в целом проведено свыше 241 тысячи лабораторных исследований на коронавирус.

На заседании отмечалось, что по сравнению с другими регионами в Калужской области существенно расширен спектр лекарств, доступный для приобретения в аптеках.

- Надо уметь этим пользоваться эффективно, - считает губернатор. - Не допускать того, чтобы этих лекарств не было и снимать страхи и волнения у людей, которые переживают за то, что эти лекарства вдруг почему-то они могут не получить. Надо мониторить ситуацию и оперативно реагировать.

Также губернатор заявил, что наш регион пока не достиг пика заболеваемости. А министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев сообщил, что свободными для заразившихся ковидом остаются лишь 25% коек.

Тем временем

В Калужской области автоматически выдали больничные листки ушедшим на самоизоляцию пенсионерам. Подробности.

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