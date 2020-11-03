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Калужский губернатор назвал главный способ сократить количество больных коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.11.2020 07:05 15 4571
Калужский губернатор назвал главный способ сократить количество больных коронавирусом

Как мы уже рассказывали, 2 ноября в Калужской области зафиксирован рекордный за осень дневной прирост больных коронавирусом – 119. Уже на днях может быть побит абсолютный рекорд 21 мая, когда подтвердили 127 новых случаев.

Вечером в понедельник губернатор Калужской области Владислав Шапша провел заседание оперативного штаба, на котором высказал важную мысль.

- Мы видим результаты исследований врачей из разных стран, и они говорят о том, что только строгое соблюдение масочного режима позволяет значительно сократить количество заболевших и снизить нагрузку на систему здравоохранения, - подчеркнул Шапша. - Советую всем соблюдать этот режим.

Напомним, масочный режим действует в Калужской области как минимум до 30 ноября. Маски нужно носить во всех общественных местах: остановках, общественном транспорте, магазинах, ресторанах, театрах, концертных залах и т.д.

А по какой причине вы носите маску?

 Голосование заканчивается 25/11/2020

По оперативной информации министерства здравоохранения региона и Управления Роспотребнадзора по Калужской области, в настоящее время госпитализировано 1586 человек, за последние сутки в больницы поступило 53 человека, 23 пациента выписаны. Свободный коечный фонд составляет 510 коек.

Охват тестированием составил 191.7 на сто тысяч населения, в целом проведено свыше 241 тысячи лабораторных исследований на коронавирус.

На заседании отмечалось, что по сравнению с другими регионами  в Калужской области существенно расширен спектр лекарств, доступный для приобретения в аптеках. 

- Надо уметь этим пользоваться эффективно, - считает губернатор. - Не допускать того, чтобы этих лекарств не было и снимать страхи и волнения у людей, которые переживают за то, что эти лекарства вдруг почему-то они могут не получить. Надо мониторить ситуацию и оперативно реагировать.

Также губернатор заявил, что наш регион пока не достиг пика заболеваемости. А министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев сообщил, что свободными для заразившихся ковидом остаются лишь 25% коек.

Тем временем

В Калужской области автоматически выдали больничные листки ушедшим на самоизоляцию пенсионерам. Подробности.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.11.2020 07:05 15 4571
Тэги: коронавирус общество владислав шапша алан цкаев
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