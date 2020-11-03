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В Калуге скончалась директор детской школы искусств №8

Дмитрий Ивьев , Фото: управление культуры Калуги.
Опубликовано: 03.11.2020 10:26 0 1877
В Калуге скончалась директор детской школы искусств №8

В понедельник, 2 ноября, на 71 году жизни в Калуге скончалась заслуженный работник культуры Калужской области, директор Детской школы искусств № 8 Наталья ГРУДИНИНА. Первым об этом сообщил директор областного колледжа культуры и искусств Олег Латышев. А во вторник информацию подтвердили KP40 в управлении культуры Калуги.

О причинах смерти пока не сообщается. Место и время прощания с педагогом пока не определено.

Наталья Грудинина родилась 12 июня 1950 года в Воронеже. Закончила Липецкий государственный институт, филологический факультет в 1971 году и Липецкое музыкальное училище в 1976 году по специальности «руководитель хора, преподаватель сольфеджио».

С момента основания Детской школы искусств № 8 в Калуге в 1991 году и по настоящее время Наталья Терентьевна была ее бессменным директором.

- На протяжении 30 лет Наталья Терентьевна создавала благожелательную, удивительно теплую атмосферу в школе, благодаря которой смогли в полной мере раскрыться юные таланты, - отмечают в управлении культуры Калуги. - У Натальи Терентьевны сложился свой стиль работы, отличающийся большим вниманием к особенностям каждого ученика, постоянным взаимодействием с родителями. Наталья Терентьевна немалую роль сыграла в становлении своих воспитанников, она была для них второй мамой. Многие выпускники школы, окончив своё обучение в профильных средних и высших учебных заведениях, возвращались в родную школу уже в качестве преподавателей, под надежное «крыло». Школа для Натальи Терентьевны была вторым домом и составляла смысл ее жизни. Она бережно относилась к каждому своему сотруднику, была корректна и деликатна, умело разрешала непростые ситуации, всегда была готова прийти на помощь коллегам.

В марте 2021 года Детской школе искусств № 8 исполнится 30 лет.

- Это были годы интересной творческой работы и богатого опыта, - подчеркивают в управлении культуры. - К сожалению, это юбилейное событие пройдет теперь без его директора Натальи Терентьевны Грудининой. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям.

Мы будем помнить о Наталье Терентьевне, как о доброй, внимательной женщине, которая верила людям, ценила семейные ценности и всем сердцем любила свое дело. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Дмитрий Ивьев , Фото: управление культуры Калуги.
Опубликовано: 03.11.2020 10:26 0 1877
Тэги: общество культура наталья грудинина олег латышев
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