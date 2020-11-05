В Калужской области повторен абсолютный рекорд по приросту больных коронавирусом

В Калужской области за последние сутки еще 127 человек заразились коронавирусом. Это максимальное число заболевших за осень 2020 года и повторение абсолютного рекорда, который был установлен 21 мая. Общее количество зараженных достигло 12 543 человек, сообщили KP40 в четверг, 5 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Еще 47 человек вылечились от COVID-19 в нашем регионе. Всего с болезнью справились 9 512 жителей Калужской области. Лечиться продолжают 2 945 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 86 человек.

По всей России за последние сутки выявили 19 404 новых случая коронавируса. За весь период - 1 712 858. Вылечились – 1 279 169, умерли – 29 509.

Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 5 ноября 2020 года.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил подробности о постанвоках лекарств от коронавируса в аптеки области.

Тем временем

Как перестать тревожиться из-за второй волны коронавируса. Подробности.

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