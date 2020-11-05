Как перестать тревожиться из-за второй волны коронавируса

Только мы стали приходить в себя после карантина, как грянула вторая волна пандемии, и вместе с ограничениями вернулись тревога и страх. Самая главная причина стресса - неизвестность, не понятно, чего еще нам ждать и когда это закончится. Обсуждаем это с одним из лучших клинических психологов нашего города Михаилом ОБУХОВЫМ.

Без крайностей

- Михаил, число заболевших ковид-19 растет, вторую волну калужане переживают тяжелей?

- Я заметил, что сейчас люди разделились на несколько лагерей. Описывать их - это повод для диссертации, но условно можно выделить три группы. Во-первых, распространена такая стратегия, как окукливание: люди притворяются, что пандемия к ним отношения не имеет. Некоторым везет на столько, что никто из родственников, знакомых не болеет. Пандемия для них, будто параллельная реальность. Причем они не отрицают, что она существует, соблюдают правила, но живут по принципу «меня это не касается и не коснется». Существуют и такие маргинальные явления как отрицание пандемии – ковид-диссиденты. Ну а большинство людей, наверное, в тревоге, вплоть до паники. Тревоги добавилось, и это оправдано. Мы, действительно, переживаем не лучшие времена. И сложно отрицать очевидное: да, не понятно до конца, с чем мы столкнулись и что будет дальше.

- Неизвестность и пугает больше всего.

- К, сожалению, сейчас сформировать у людей здоровое отношение ко всему происходящему сложней. Личностью надо было заниматься раньше. Если человек цельный, если у него более прочная душевная несущая конструкция, он будет переживать, но меньше.

- Как правильно реагировать на происходящее?

- Выбрать четвертый вариант: «я позволяю себе тревожится и быть более внимательным к своим близким и к себе, не запрещаю себе отрицательные эмоции, но слежу за тем, чтобы это не перерастало в крайние проявления: параноидальные, панические и прочие...

- А панических атак сейчас стало больше?

- Их и без ковида было много, не факт, что ковид увеличивает их. В итоге может оказаться, что количество панических пойдёт на спад. Потому что, если есть что-то большое, неведомое, грозное психика наоборот мобилизуется. В Советское время ведь тоже были панические атаки, их просто по-другому называли, например, гипертоническими кризами. Когда началась Великая Отечественная война, количество тревожных расстройств уменьшилось, хотя по логике вещей могло бы увеличиться. Но даже самые тревожные люди смогли свои тревоги убрать. Панические атаки, как мне кажется, это заболевание, связанное с благополучием. Грубо говоря, зажрались. Не зря старшее поколение говорит: «Тебе просто делать нечего, вот тебя и потряхивает». Доля правды в этом есть.

По своей практике замечаю, что сейчас, в сложной обстановке, когда добавилась и экономическая проблема потери работы, люди, склонные к тревожным расстройствам, мобилизовали свои силы.

Не разрушать себя и окружающих

- Что такое паническая атака? По каким признакам ее распознать?

- Есть так называемые вегетативные вещи: сердцебиение, потливость, затруднение дыхания, иногда симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, мурашки по телу. И это именно приступ. Надо знать, что паническая атака - следствие истощение нервной системы. Не зная механизмов её возникновения, человек думает, что у него что-то с сердцем и т.д. Все это накладывается на особенности личности, ведь есть люди ипохондричные, мнительные, чрезмерно заботящиеся о своем здоровье. Им кажется, что в организме что-то не так и начинают раскручивать идею «я помру», грешить на щитовидку, на онкологию.

На самом деле человек загнал себя излишними переработками, активностями, сидением в Интернете, собиранием сплетен и слухов. Все это истощило нервную систему. Изначально проблема не психологическая даже, а неврологическая. А психологическая составляющая здесь в том, что это накладывается на личностные особенности и неумение правильно понять, в чем дело. Если я сильно устал, измотан и меня накрыло, но я знаю, что это сбой моей нервной системы и ничего страшного со мной не произойдет, то и паники не будет. Я отдохну, перезагружусь, все со мной будет хорошо. Но важно исключить судорожную активность, связанную с эпилепсией. Поэтому если у человека панические атаки, рекомендуется сделать электроэнцефалограмму.

- Все-таки сначала надо пройти медицинское обследование, чтобы исключить проблемы со здоровьем.

- Отрицать медицинскую проблему нельзя. Но, как правило, люди приходят к психологу уже после того, как сделали ЭКГ, УЗИ сердца, проверили щитовидку. И врачи в один голос им сказали, что у них все хорошо. Сейчас врачи уже научились распознавать панические атаки. Но проблема еще в том, что лечить их начинают медикаментозно, используя сильные успокоительные средства. Люди на них подсаживаются. А панические атаки – абсолютно не медикаментозная вещь.

- Как справляться с эмоциями?

- Нет такого понятия «справляться с эмоциями». Это все популярная психология придумывает. С эмоциями справляться не надо, надо работать над своей личностью, чтобы она не генерировала эти эмоции.

- Но обычно негативные эмоции возникают по каким-то объективным причинам.

- Люди почему-то думают, что внешние обстоятельства должны определять наше состояние. В то время как мы, как вершина эволюции, должны управлять своим собственным состоянием, чтобы перестраивать внешние обстоятельства.

- Сдерживать эмоции еще хуже.

- Я не про сдерживать и не про подавлять. Я говорю про трансформацию. С чего это вдруг я буду зависеть от внешних обстоятельств, это обидно даже.

- Чтобы управлять своим состоянием, надо знать какие-то психологические техники?

- Техники - это начальный уровень, так называемое совладание, копинг. Техник много. Например, разотождествление: в какой-то ситуации по привычке я бы чувствовал обиду, но с помощью психотехники беру и отсоединяю от себя эту обиду, воспринимаю, как не свою. Отодвигаю ее от себя. Не борюсь с ней, не отталкиваю, просто смотрю на нее, как не на свою. Но техники это базовый уровень. Только на основе психотехник жизнь нельзя построить. Они нужны для того, чтобы облегчить дальнейшую трансформацию, чтобы перестать быть обидчивым, или ревнивым, если ревность составляет проблему, или агрессивным, если агрессия, или тревожным, если тревога разрушает. Да бывает, что эмоции оправданы. Но критерий только один: это меня разрушает или нет, других это разрушает или нет? Если гнев меня не разрушает, можно гневаться. Но зачастую он выплескивается на находящихся рядом людей, вот об этом надо думать в первую очередь. Поэтому вопрос и стоит в перестройке своей личности, перестать быть человеком, разрушающим себя и окружающих. В этом суть психотерапии. Единственная задача человека, когда мы появляемся на свет – преобразование своей личности.

Перестать воевать с миром

- Сейчас коронавирус стал главным медицинским страхом. И отношение к заболевшим в обществе, как к прокаженным. Некоторые даже скрывают, что переболели ковидом, чтобы избежать косых взглядов и разговоров за спиной.

- У нас и к здоровым-то людям в обществе не очень хорошее отношение. А к больным тем более. Я думаю, что выработано оно исторически, потому что у нас большая территория. Мы можем позволить наплевательски относиться друг к другу. Вот, если бы мы жили на территории, размером с Японию, мы бы друг друга уважали, и природу уважали, были бы дисциплинированными, хорошими. А сейчас можем быть некомпетентными, нравственно уродливыми, сволочными. Возьмем такую вещь как раскол в ХVII веке. У евреев примерно в тоже самое время появились хасиды (религиозное течение в иудаизме), но их никто не сжигал и не выселял. Эпоха одна, а менталитет разный. Эти вещи одной психологией не скорректировать.

- Когда не можешь изменить обстоятельства, как в случае с пандемией, чувствуешь бессилие. Это влияет и на самооценку.

- Так это прекрасно! Я против какой бы то ни было самооценки, против убеждения, что мы все всемогущие и круты. Один из смыслов того, что происходит, - смирение в правильном значении этого слова: перестать воевать с окружающим миром, помнить, что в жизни есть явления поважней, чем моя собственная личность.

- Что сейчас важно сделать в такой сложной ситуации?

- Научится отсекать лишнее в жизни. Сосредоточится на важных делах, людях и игнорировать ненужное. Если каждый поставит себе такую задачу, то в целом ситуация будет более здоровой.

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