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В школах Калуги и Обнинска осенние каникулы продлили до 15 ноября

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.11.2020 10:22 3 3131
В школах Калуги и Обнинска осенние каникулы продлили до 15 ноября

В школах Калуги осенние каникулы продлят на одну неделю – до 15 ноября 2020 года. В пятницу, 6 ноября, на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции с таким предложением выступил министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ.

В других районах области решение будет приниматься «исходя из конкретной ситуации».

По информации министра, в настоящее время заболеваемость среди детей в среднем не превышает 8-10 %. А заболеваемость педагогов, по словам министра, «является критическим фактором для продолжения образовательной деятельности». Болеют более 700 педагогических работников, в том числе свыше 150 - COVID-19, порядка 450 – ОРВИ и гриппом, свыше 100 - иными заболеваниями. Уровень заболеваемости педагогов в муниципалитетах разный. В 16 районах он не превышает 8%, в 9 районах составляет от 8 до 15%, а в Калуге болеют свыше 17% учителей. Ни одного заболевшего педагога нет в Барятинском, Тарусском, Ульяновском и Спас-Деменском районах. Высокий процент заболеваемости педагогических работников (более 18%) отмечается в 27 образовательных организациях.

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША подчеркнул, что необходимо детально изучить ситуацию в муниципалитетах, в том числе в Обнинске.

- Обнинск нельзя в стороне оставлять, два крупных города, ситуация схожая с Калугой по распространению инфекции, - отметил глава региона.

Губернатор поручил своему заместителю – руководителю администрации губернатора области Карине Башкатовой совместно с министерством образования и науки и с главами муниципалитетов принять решения по работе образовательных организаций – перевести на каникулы полностью район или отдельные школы.

- Всех под одну гребёнку не нужно причёсывать. Ситуации разные. Нужно принимать решения с учётом их развития, - считает Шапша.

Накануне, напомним, Аникеев подробно комментировал ситуацию с коронавирусом в школах и рассуждал о том, необходимо ли продлять каникулы и переходить на дистанционное обучение.

UPD. Чуть позже на своих страницах в соцсетях губернатор Владислав Шапша подтвердил продление каникул.

- Школьные каникулы в Калуге, Обнинске и некоторых районах Калужской области, где высок уровень заболеваемости среди учителей, продлеваются еще на неделю, - написал глава региона. - Это решение приняли на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Решение о продление каникул в районах с более спокойной эпидобстановкой будет принято по отдельным школам, в которых болеет много учителей.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.11.2020 10:22 3 3131
Тэги: образование школа коронавирус александр аникеев владислав шапша
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